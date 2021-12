Auto che frenano meglio: i modelli più sicuri nei test 2021

Dopo quanti metri si fermano le auto a combustione, Ibride ed elettriche da 100 km/h? Ecco i modelli di auto che frenano meglio nei test

Sapere quali sono le auto che frenano meglio è una domanda che difficilmente scatta nella scelta dell’auto nuova. Il test comparativo dell’Automobile Club Tedesco però rivela un dettaglio molto interessante: l’auto più sicura e con la frenata più performante si ferma oltre 14 metri prima. Ecco i dettagli del test dell’ADAC e quali sono i modelli con i freni più prestazionali.

AUTO ICE, HEV E BEV CHE FRENANO IN MENO SPAZIO

La classifica dei modelli di auto che frenano meglio nei test 2021 dell’ADAC è davvero molto interessante. Come spiegano gli stessi esperti tedeschi, le prestazioni di frenata dipendono da molti fattori, anche quando le auto sono nuove. Primo tra tutti sicuramente marca e modello degli pneumatici, generalmente dello stesso tipo sulle auto premium che montano in primo equipaggiamento pneumatici con omologazione specifica. Sulle auto dai grandi volumi invece è più frequente la presenza di marche e modelli differenti in virtù degli accordi tra Costruttori di pneumatici e fornitori OE. L’ADAC ha già messo a confronto le pastiglie aftermarket e stavolta valuta cosa cambia in una frenata di emergenza tra auto diverse a combustione interna (ICE), Ibride (HEV) ed elettriche (BEV).

DISTANZA DI FRENATA E PNEUMATICI MIGLIORI: COSA CAMBIA?

Per decretare quali sono le auto che frenano meglio, l’ADAC ha messo a confronto diverse tipologie di auto con pneumatici estivi. Ogni auto è stata sottoposta a 10 frenate di emergenza su asciutto da 100 a 0 km/h sullo stesso tratto di pista, quindi anche con le stesse condizioni. Prima di vedere la classifica in dettaglio, il risultato più eclatante già anticipato è che tra la migliore (Porsche 911) e la peggiore (Suzuki Jimny) nel test ci passano ben 14 metri. Quando la Porsche si ferma, la Suzuki Jimny viaggia ancora a 56 km/h. Un risultato quasi scontato per le differenti tipologie di auto, favorito anche dagli pneumatici sportivi estivi più larghi. E’ emerso però anche l’importante ruolo degli pneumatici di qualità: sulla stessa auto la frenata si allunga in media di 4-5 metri passando da gomme estive migliori a quelle peggiori nei test dell’ADAC. Ma è vero che le auto elettriche più pesanti frenano peggio di quelle tradizionali? Ecco i risultati.

AUTO ICE CHE FRENANO MEGLIO

Le auto a combustione sono quelle che frenano meglio rispetto alle ibride ed elettriche, anche se di poco (distanza media di 35,6 m da 100 a 0 km/h). La Porsche non stupisce molto per le sue performance in frenata, quanto invece la Ford Focus 1.0 che si ferma prima di altri modelli. Ecco le 5 migliori auto ICE che frenano meglio con i dettagli degli pneumatici utilizzati al momento della prova.

1.Porsche 911 Carrera S

(30,9 m)

Pirelli P Zero

Ant: 245/35 ZR20

Post: 305/30 ZR21

2.BMW M5

(31,3 m)

Pirelli P Zero

Ant: 275/35 ZR20

Post: 285/35 ZR20

3.Seat Leon ST Cupra R

(31,8 m)

Michelin Pilot Sport Cup 2

235/35 ZR19

4.Audi A7

(32,1 m)

Michelin Pilot Sport 4

255/40 R20

5.Ford Focus 1.0 EcoBoost

(32,1 m)

Continental SportContact 5

215/50 R17 91V

Ecco le 5 peggiori auto ICE che frenano in più spazio con i dettagli degli pneumatici utilizzati al momento della prova.

1.Suzuki Jimny

(45,2 m)

Bridestone Dueler H/T 684 II

195/80 R15

2.Peugeot Rifter

(41,4 m)

Michelin Latitude Tour HP

215/65 R16

3.Land Rover Discovery

(40,9 m)

Pirelli Scorpion Verde All season

255/55 R20 M+S

4.Suzuki Ignis

(39,9 m)

Brigdestone Ecopia EP150

175/60 R16

5.Toyota Aygo

(39,1 m)

Continental EcoContact

165/60 R15 77H

AUTO IBRIDE CHE FRENANO MEGLIO

Le auto Ibride Plug-in si fermano in media in 36,2 metri (solo 0,6 metri dopo le auto a combustione). Il test di frenata pone la Mercedes GLE (33,2 m) davanti a modelli più compatti è leggeri: è l’auto ibrida Plug-in che frena meglio. Ecco le 5 migliori auto Ibride che frenano meglio con i dettagli degli pneumatici utilizzati al momento della prova.

1.Mercedes GLE 350de

(33,2 m)

Pirelli P Zero

Ant: 275/45 R21

Post: 315/40 R21

2.Polestar 1

(33,2 m)

Pirelli P Zero

Ant: 275/30 R21

Post: 295/30 R21

3.BMW 745e

(33,3 m)

Pirelli P Zero

245/45 R19

4.VW Golf GTE

(33,4 m)

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3

225/45 R17

5.Kia Sorento 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Platinum AW

(33,5 m)

Continental PremiumContact 6

235/55 R19

Ecco le 5 peggiori auto Ibride che frenano in più spazio con i dettagli degli pneumatici utilizzati al momento della prova.

1.Suzuki Across 2.5 Plug-in-Hybrid Comfort+ E-FOUR CVT

(39,7 m)

Yokohama AVID GT BluEarth

235/55 R19

2.Toyota Prius 1.8 Plug-in-Hybrid Comfort

(39,4 m)

Toyo Nano Energy J61

195/65 R15

3.Toyota RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Technik-Paket AWD-i

(38,4 m)

Bridgestone Alenza

225/60 R18

4.Kia Optima Sportswagon 2.0 GDI Plug-in-Hybrid Spirit

(38,1 m)

Nexen NFera SU 1

215/55 R17

5.Renault Captur E-TECH Plug-in 160 Intens

(37,2 m)

Michelin Primacy 4

215/55 R18

AUTO ELETTRICHE CHE FRENANO MEGLIO

Il test di frenata ADAC smentisce il mito che vorrebbe le auto elettriche in difficoltà perché più pesanti: falso. Le auto elettriche si fermano da 100 km/h mediamente in 36 metri. “le batterie pesanti si trovano nel sottoscocca e abbassano il baricentro”, spiega l’ADAC. L’auto elettrica che frena meglio nel test è la Polestar 2 (31,6 m). Ecco le 5 migliori auto elettriche che frenano meglio, con i dettagli degli pneumatici utilizzati al momento della prova.

1.Polestar 2

(31,6 m)

Continental SportContact 6

245/40 ZR20

2.Mazda MX-30

(33,0 m)

Falken Azenis FK 510 SUV

215/55 R18

3.Audi e-tron Sportback 55 S line quattro

(33,5 m)

Bridgestone Alenza 001

255/50 R20

4.Volvo XC40 Recharge Pure Electric Twin Pro AWD

(33,5 m)

Continental EcoContact 6

Ant: 235/50 R19

Post: 255/45 R19

5.Opel Ampera-E First Edition

(34,3 m)

Michelin Primacy 3

215/50 R17

Ecco le 5 peggiori auto Elettriche che frenano in più spazio con i dettagli degli pneumatici utilizzati al momento della prova.

1.Hyundai Kona Elektro (64 kWh) Premium

(40,3 m)

Nexen N Fera SU1

215/55 R17

2.Smart Fortwo Coupé EQ prime

(39,1 m)

Continetal eContact Blueco

Ant: 165/65 R15

Post: 185/60 R15

3.MG ZS EV Luxury

(37,6 m)

Michelin Primacy 3ST

215/50 R17

4.Nissan Leaf (62 kWh) e+ Tekna

(37,0 m)

Dunlop ENA-SAVE EC300

215/50 R17

5.Mini Cooper SE Trim XL

(36,8 m)

Hankook Ventus S1 evo³

205/45 R17