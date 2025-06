ZF Aftermarket: arrivano gli ammortizzatori pneumatici Sachs per l’IAM

Con l’evoluzione tecnologica nel settore automobilistico, anche il mercato dell’aftermarket è chiamato a rinnovarsi. ZF Aftermarket, protagonista globale nella fornitura di ricambi e soluzioni per l’assistenza post-vendita, introduce una gamma completa di ammortizzatori pneumatici Sachs, progettati per rispondere alla crescente domanda di componenti per sospensioni pneumatiche sulle auto circolanti. Un passo importante per le officine indipendenti IAM e per gli automobilisti più esigenti.

SOSPENSIONI PNEUMATICHE: UNA TECNOLOGIA SEMPRE PIÙ DIFFUSA

Negli ultimi anni, si è registrato un notevole incremento dei veicoli dotati di sospensioni pneumatiche. Attualmente, ZF stima che circa 10 milioni di auto in circolazione in Europa siano equipaggiate con questa tecnologia. Una tendenza destinata a crescere, trainata dalla ricerca di maggiore comfort, stabilità e sicurezza alla guida. Le sospensioni pneumatiche, però, introducono anche nuovi elementi soggetti a usura, tra cui la molla pneumatica e, nel caso dei sistemi integrati, l’intero montante ammortizzatore-molla.

LA PROPOSTA ZF PER L’IAM: AMMORTIZZATORI PNEUMATICI SACHS

ZF Aftermarket ha risposto a questa evoluzione lanciando una nuova linea di ammortizzatori pneumatici Sachs per il mercato indipendente. Si tratta di componenti prodotti secondo gli stessi rigorosi standard OE (Original Equipment) delle Case automobilistiche, pensati per garantire prestazioni equivalenti a quelle dei ricambi originali.

Ogni unità è realizzata con un design plug-and-play, che include tutti gli accessori di montaggio necessari, compreso il supporto superiore, per facilitare l’installazione da parte delle officine, riducendo i tempi d’intervento e i margini d’errore.

COMPATIBILI CON LE FUNZIONALITÀ AVANZATE DELL’AUTO

Un altro punto di forza degli ammortizzatori pneumatici Sachs – racconta ZF Aftermarket – è la loro piena compatibilità con i sistemi elettronici di bordo dei veicoli. Questi componenti supportano le funzionalità avanzate di regolazione automatica dell’altezza da terra e smorzamento adattivo, grazie all’integrazione con i sensori e le unità di controllo del veicolo.

Il sistema monitora continuamente la strada, il carico e il comportamento dinamico dell’auto. Ogni due millisecondi, una valvola proporzionale regola la forza di smorzamento, assicurando una risposta dinamica e precisa a ogni condizione di guida. Il risultato? Maggiore stabilità, controllo superiore e un comfort di guida ai massimi livelli.

Attualmente, ZF Aftermarket offre 22 codici articolo nella nuova gamma presentata in anteprima ad Autopromotec 2025, coprendo modelli di alta gamma come Audi Q7, Porsche Cayenne e Volkswagen Touareg. Ma l’espansione è già in corso: nei prossimi mesi verranno introdotte applicazioni per veicoli Mercedes-Benz e Land Rover, ampliando ulteriormente l’offerta disponibile per le officine indipendenti.