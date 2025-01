VW Golf 6 1.6 TDI perde potenza: perché succede?

La Volkswagen Golf VI affetta da improvvisa una perdita di potenza accompagnata dall’accensione della spia motore sul cruscotto è un caso che in officina viene spesso associato al codice di guasto P2563, memorizzato nella centralina motore. Nei prossimi paragrafi analizziamo le cause principali e i passaggi per diagnosticare e risolvere il problema, basandosi sulle indicazioni di un bollettino tecnico per autoriparatori.

GOLF 6 PERDE POTENZA: SINTOMI DEL PROBLEMA

Il problema oggetto di questo approfondimento si verifica in particolare con il motore 1.6 TDI Common Rail e le auto prodotte tra il 2009 e il 2015. I sintomi del problema si manifestano con:

Riduzione significativa della potenza del motore .

significativa della . Accensione della spia motore sul quadro strumenti.

Codice di errore P2563 memorizzato nella centralina, indicante un segnale non plausibile relativo al regolatore della pressione di sovralimentazione.

CAUSE DELLA PERDITA DI POTENZA AL MOTORE GOLF 1.6 TDI

Il problema è riconducibile al funzionamento del turbocompressore. In particolare, l’attuatore della pressione di sovralimentazione potrebbe non raggiungere la posizione corretta a causa di un malfunzionamento nel sistema di depressione. Nello specifico:

Una perdita nell’impianto di controllo della depressione può compromettere il funzionamento dell’attuatore del turbocompressore. Un guasto della valvola impedisce una corretta regolazione della pressione del basamento, causando anomalie nel funzionamento del turbocompressore.

COME RISOLVERE LA PERDITA DI POTENZA VW GOLF 6 1.6 TDI

Per identificare la causa del problema, è necessario seguire una diagnosi per step consigliata dal bollettino tecnico Hella:

Verifica del Sistema di Depressioni: controllare la tenuta dell’intero sistema di controllo della depressione. Utilizzare un vacuometro per rilevare eventuali perdite. Test della Valvola di Regolazione: collegare un tubo flessibile al raccordo della valvola situato sulla calotta della testata (Fig. A). Creare una depressione utilizzando una pompa per vuoto manuale. Valutare il comportamento della valvola: se la depressione non viene generata o mantenuta, la valvola è difettosa e la calotta della testata deve essere sostituita. Controllo dei Componenti Periferici: assicurarsi che non vi siano ulteriori guasti o malfunzionamenti in tubazioni, raccordi o guarnizioni del sistema di depressione.

Una volta identificata la causa, procedere in questo modo: