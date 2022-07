Volvo XC90 perde olio per il motore spaccato: il bollettino ufficiale

La Volvo XC90 è affetta da una perdita d’olio che potrebbe costare fino a 16 mila euro: il difetto è riportato in un bollettino tecnico ufficiale Volvo

Le perdite di olio sulla Volvo XC90, come su tutte le auto che prevedono un circuito di lubrificazione, possono essere problemi molto frequenti. Il difetto di cui parleremo in questo articolo però riguarda un guasto più impegnativo della sostituzione di una guarnizione o di un paraolio. Secondo il bollettino tecnico ufficiale Volvo diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket, su alcune versioni del SUV potrebbe essere necessaria la sostituzione parziale del monoblocco Volvo XC90. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

IL DIFETTO ALLA VOLVO XC90 CON PERDITA OLIO È NOTO ALLA RETE

Il bollettino tecnico Volvo 35427, è il documento ufficiale a cui può fare riferimento l’officina se la perdita di olio si verifica nelle condizioni di seguito e su questa versione di auto:

– Volvo XC90 2.0D 16V Turbo con filtro antiparticolato;

– anno produzione dal 2015 in poi;

– difetto riscontrato come perdita di olio dal lato destro del blocco motore;

– cause del difetto identificata nella presenza di crepe nel blocco motore;

– la soluzione consigliata è la sostituzione del sottogruppo motore (short-block).

VOLVO XC90 CON PERDITA OLIO: FINO A 16 MILA EURO PER LA RIPARAZIONE

Il problema riportato nel bollettino Volvo, potrebbe costare diverse migliaia di euro a garanzia scaduta e in assenza di un contributo economico riconosciuto dalla Casa (nel paragrafo successivo vediamo come poterlo ottenere in casi del genere). Le testimonianze di alcuni proprietari sul forum di Quattroruote lo confermano.

– roby54 scrive: “Mi rivolgo all’officina ex autorizzata Volvo. Dopo vari controlli trovano una piccola crepa nel monoblocco inferiore, camera cilindri e pistoni, quindi in pressione trafilava gocce di olio motore. Spesa di 6.150,00 €”.

– FR03 scrive: “A me sta capitando la stessa cosa. Volvo XC90, anno immatricolazione 2016, 136.000 Km, la perdita d’olio è dovuta a una crepa sul monoblocco. Peccato che a me stanno chiedendo 16.000 € e Volvo non riconosce alcun difetto”.

SOSTITUZIONE MOTORE FUORI GARANZIA E CONTRIBUTO DELLA CASA

In casi del genere, quando l’auto presenta un difetto non imputabile a negligenza del proprietario o alla normale usura, anche se la garanzia del Costruttore è scaduta, si parla di “correntezza commerciale”. È come un trattamento di favore che la Rete autorizzata su approvazione della Casa può riconoscere arbitrariamente ai suoi clienti, generalmente in caso di difetti non imputabili al proprietario o di riparazioni molto costose. Ma non può essere pretesa, infatti, come spieghiamo in questo articolo ci sono alcune differenze tra garanzia e correntezza commerciale.