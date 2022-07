Volvo XC60 con spia olio accesa fissa: come risolvere

La spia olio accesa fissa su Volvo XC60 non sempre è il preludio di un motore fuso. Ecco perché si accende e come risolvere secondo un bollettino ufficiale

La spia olio accesa su Volvo XC60 è uno “scherzetto” piuttosto frequente che potrebbe far pensare a un guasto più grave e costoso. In realtà come vedremo nei paragrafi successivi, è un problema che si risolve con estrema facilità, se non ci sono altre cause per cui la spia olio motore resta accesa fissa. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del caso e la soluzione del bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità e il problema non si dovesse risolvere per problemi occulti del motore.

VERIFICA LIVELLO OLIO MOTORE VOLVO XC60

La Volvo XC60 ha un sistema di verifica del livello olio motore basato su sensore elettronico che non richiede neppure l’apertura del cofano motore, come nel controllo livello olio motore standard. Il controllo olio su Volvo XC60 si effettua così:

– accendere il quadro portando la chiave in posizione II;

– girare la rotella sulla leva sinistra del devioluci al volante in posizione “Livello olio”;

– leggere le informazioni sul livello dell’olio motore.

VERIFICA LIVELLO SU VOLVO XC60: QUANDO NON FUNZIONA

Questa sofisticazione potrebbe mettere in allerta il conducente quando si accorge della spia olio motore fissa, soprattutto se ha da poco effettuato il tagliando. Oppure quando il sistema non trasmette alcuna informazione sul livello dell’olio. Volvo chiarisce sul libretto di istruzioni che la lettura del livello olio motore in alcuni casi non avviene:

– tempo dallo spegnimento del motore insufficiente:

– auto troppo inclinata;

– temperatura esterna non favorevole alla misurazione.

SPIA OLIO MOTORE FISSA VOLVO XC60: COME RISOLVERE

Quando si accende la spia olio motore sulla Volco XC60 invece il display riporta anche l’informazione relativa al problema:

– “Basso livello olio Rabboccare XX litri”;

– “Olio richiesta Assistenza”, per verificare se il livello olio fosse troppo alto;

E’ stato accertato che sulle Volvo XC60 dal 2008 al 2017 con motore 2.0D L5 20V Turbo con filtro antiparticolato, la spia olio si accende in modo permanente anche quando in seguito al tagliando l’indicatore di manutenzione non è stato resettato o non è stato fatto nel modo corretto. La soluzione, riportata anche nel bollettino tecnico ufficiale Volvo 27064 spiega che “Dopo la procedura del ripristino, attendere 3 minuti e l’operazione sarà completa”.