Volkswagen Golf, lo sportello carburante non si apre: soluzione

La Volkswagen Golf 7, prodotta tra il 2012 e il 2017, può presentare un problema ricorrente con lo sportellino del serbatoio carburante che non si apre facilmente o resta bloccato. Questa situazione può creare disagi, specialmente quando si deve effettuare un rifornimento al self service. Grazie al bollettino tecnico realizzato da Hella per gli autoriparatori, nei prossimi paragrafi vediamo come affrontare e risolvere il problema.

APERTURA DIFFICILE DELLO SPORTELLINO CARBURANTE VW GOLF 7

Il problema con l’apertura dello sportellino del carburante della Golf 7 è noto e può essere causato da più fattori. Fortunatamente, con alcune semplici operazioni è possibile risolverlo in modo definitivo anche senza andare in officina. Nei casi più gravi invece potrebbe essere necessaria la sostituzione del dispositivo di apertura. Se il problema persiste, è consigliabile rivolgersi a un meccatronico o un carrozziere per un’analisi approfondita.

SOLUZIONE SPORTELLINO CARBURANTE VW GOLF 7 CHE NON SI APRE

Arriviamo quindi alla procedura per risolvere il problema seguendo i passaggi del bollettino Hella, in base alle specifiche problematiche che presenta lo sportello del carburante della Golf 7:

1. Dispositivo di controllo poco scorrevole:



Il meccanismo di apertura dello sportellino può diventare rigido o bloccarsi.

Premendo manualmente il perno del dispositivo di controllo, si può verificare se è poco scorrevole .

del dispositivo di controllo, si può . Per risolvere il problema, si consiglia di applicare un lubrificante specifico (come indicato nella figura sotto del bollettino tecnico). Il lubrificante sulle guarnizioni aiuta in inverno a prevenire anche il problema degli sportelli bloccati dal gelo.

2. Lo sportellino rimane attaccato alla carrozzeria:

Può accadere che lo sportellino si incastri nella carrozzeria a causa di un attacco sporgente .

. Una soluzione efficace è tagliare o levigare la parte in eccesso nella zona di contatto con la carrozzeria (come indicato nella figura sotto del bollettino tecnico).

3. Dispositivo di controllo elettrico difettoso:



Se il meccanismo di apertura non risponde, il problema potrebbe derivare da un guasto elettrico .

. In questo caso, sarà necessario sostituire l’intero dispositivo di apertura.

COME APRIRE LO SPORTELLO CARBURANTE IN EMERGENZA

Se lo sportellino non si apre, si può provare un metodo d’emergenza, per poi far controllare l’auto in officina:

Colpire leggermente il lato sinistro del coperchio mentre si attiva il comando di apertura con il telecomando.

mentre si attiva il comando di apertura con il telecomando. Se non funziona il metodo precedente, bloccare e sbloccare ripetutamente la chiusura centralizzata per cercare di liberare il meccanismo.

Se il metodo funziona e riuscite a fare rifornimento, non lasciate lo sportellino aperto, temendo di non poterlo più riaprire. Potrebbe danneggiarsi ulteriormente durante la guida con costi maggiori di riparazione.