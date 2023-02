Volkswagen Golf con spia ABS – ESP accesa: come risolvere

La Volkswagen Golf con spia ABS – ESP accesa può far perdere la testa perché il problema è associato in diagnosi a un errore dell’assistente alla partenza in salita, che impedisce all’auto di indietreggiare su strade in pendenza. In questo articolo vedremo come risolvere con la spia ABS – ESP Volkswagen, grazie alle informazioni tecniche provenienti dal bollettino per la rete autorizzata, pubblicato da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo che, se l’auto è coperta dalla garanzia del venditore, è sempre meglio avvalersi dei propri diritti.

CAUSE AVARIA SENSORI ABS – ESP

Su alcune Volkswagen Golf è stata riscontrata un’anomalia diffusa alla centralina elettronica che gestisce le funzioni ABS – ESP e quelle correlate. Il problema è diventato un caso di indagine che ha portato alla soluzione diffusa a tutte le officine della rete autorizzata Volkswagen. Nei paragrafi seguenti vediamo nel dettaglio il difetto e la soluzione. Non sono però da escludere anche altre possibili cause legate all’avaria ai sensori ABS su cui si basa il funzionamento anche dell’ESP. Sono veramente rari i casi in cui la semplice pulizia dei sensori ABS si rivela risolutiva. In genere, quando la diagnosi elettronica mostra un errore legato ai sensori ABS è a causa di:

sensore ABS danneggiato da detriti;

sensore ABS spostato e distante dalla ruota fonica;

anello ABS corroso o danneggiato (denti mancanti che disturbano la lettura).

ERRORE DIAGNOSI ABS – ESP CON SPIA ACCESA SU VOLKSWAGEN GOLF

Il problema ABS – ESP Volkswagen Golf secondo il bollettino tecnico ufficiale è dovuto a un’anomalia della centralina elettronica che controlla anche l’assistente alle partenze in salita. Le auto maggiormente affette dal problema sono:

Volkswagen Golf VII dal 2012 in poi;

in poi; problema spia ABS – ESP accesa ;

; errore in diagnosi ABS – ESP C113B “Pulsante per l’assistenza alla discesa in salita”.

SOLUZIONE SPIA ABS – ESP VOLKSWAGEN GOLF

Il responso della diagnosi elettronica potrebbe essere fuorviante, poiché anche sostituendo il modulo che controlla la funzione di assistenza alla partenza in salita non si risolverebbe il problema. La soluzione alla spia ABS – ESP VW Golf, secondo il bollettino Volkswagen 2060973/3 consiste semplicemente nell’ “Aggiornare il software della centralina ABS/ESP”.