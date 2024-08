Volano bi-massa BMW 520d che fa rumore: causa e soluzione

Il volano bi-massa (DMF) è ormai un componente fondamentale presente nella maggior parte dei veicoli più recenti, soprattutto in auto di fascia medio-alta. Questo dispositivo, progettato per ridurre le vibrazioni torsionali del motore e migliorare il comfort di guida, può tuttavia presentare problematiche complesse se non installato correttamente o quando non si fa la manutenzione ordinaria con costanza. Nei prossimi paragrafi analizziamo in dettaglio il problema al volano bimassa di una BMW 520d F10 del 2012, le cause di rumori anomali e la soluzione basata sulle linee guida ufficiali di una nota piattaforma che fornisce informazioni tecniche, bollettini e corsi di formazione per gli autoriparatori indipendenti IAM (Independent Aftermarket).

RUMORE VOLANO BIMASSA BMW 520D: SINTOMI E DIAGNOSI INIZIALE

Il caso in esame riguarda una BMW 520d F10 che ha manifestato rumori e vibrazioni anomale provenienti dal volano bi-massa, nonostante la recente sostituzione del kit frizione LuK 624 3778 00 e del volano bi-massa LuK 415 0477 10. Il problema è stato inizialmente percepito come un rumore interno al DMF, caratteristico di parti allentate, ma in fase di montaggio, il supporto tecnico aveva rassicurato l’autoriparatore indicandogli che si trattava di una caratteristica del prodotto, dovuta alla tecnologia a pendolo centrifugo (CPA) integrata nel volano stesso. Tuttavia, dopo circa 6 mesi e 9000 km percorsi, il cliente è tornato in officina con rumori e vibrazioni persistenti, sintomi di un problema più grave.

ANALISI TECNICA E CAUSE DEL PROBLEMA AL VOLANO BI MASSA BMW

In seguito a un’attenta analisi tecnica degli esperti Repxpert, si è scoperto che la causa principale del problema era la fuoriuscita del grasso lubrificante dalle molle interne del volano. Questo grasso, indispensabile per il corretto funzionamento del DMF, si era contaminato con olio motore, portando alla rumorosità e alle vibrazioni percepite dal conducente.

L’infiltrazione di olio è avvenuta attraverso il paraolio dell’albero motore, che mostrava segni di usura, o attraverso micro crepe nelle filettature di serraggio dell’albero motore. Questi difetti hanno permesso all’olio motore di penetrare all’interno del volano, contaminando il grasso e compromettendo la funzionalità delle molle interne.

ISTRUZIONI E CONSIGLI PRATICI CON IL VOLANO BIMASSA A PENDOLO

Per prevenire definitivamente questo tipo di problematica, è essenziale seguire le istruzioni fornite dal Costruttore e ripristinare il corretto funzionamento e tenuta delle parti adiacenti al volano. In particolare: