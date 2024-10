Vibrazioni dopo sostituzione braccetti: perché succede? Soluzione

La sostituzione dei bracci oscillanti, o “braccetti”, è un’operazione molto frequente se si utilizza l’auto su strade malridotte o in presenza di buche. Come per tutti i componenti della sospensione (molle, ammortizzatori, barra stabilizzatrice, etc.) richiede un’attenzione particolare per evitare problemi post-intervento, come vibrazioni o rumori fastidiosi alla guida dopo la sostituzione dei braccetti. Nei prossimi paragrafi esaminiamo un caso specifico, riportato da una nota azienda che realizza bollettini tecnici per meccatronici, che si è verificato su una Citroën Berlingo 1.6 BlueHDi, ma la soluzione vale per tutti i veicoli. Ecco come risolvere se l’auto vibra con i braccetti nuovi.

VIBRAZIONI ALLA GUIDA DOPO L’INSTALLAZIONE DEI BRACCETTI

La sospensione anteriore dell’auto in questione ha presentato problemi di vibrazione e rumorosità allo sterzo solo dopo pochi chilometri dalla sostituzione dei braccetti. Dopo aver installato un braccio sospensione sul veicolo del cliente, il problema delle vibrazioni si è manifestato appena 500 km dopo l’intervento.

Il cliente è tornato in officina lamentando i problemi che sono stati confermati da una prova su strada: vibrazioni anomale allo sterzo, nonostante l’installazione del componente corretto e il serraggio delle viti alla coppia corretta secondo le specifiche tecniche. La verifica del braccetto inviato al produttore per una perizia ha però rivelato un’anomalia: un’impronta di vite concentrata solo in una zona della boccola metallica del braccio (foto sotto).

SERRAGGIO DEI BRACCETTI IN POSIZIONE NON OTTIMALE DOPO L’INSTALLAZIONE

Un errore frequente durante l’installazione dei braccetti della sospensione è il serraggio a coppia delle viti con la sospensione in posizione estesa e non in posizione di lavoro. Ciò avviene quando il veicolo è sollevato e le ruote non sono a contatto con il suolo, causando così un disallineamento dei silent block (i cuscinetti che assorbono le vibrazioni) una volta che il veicolo ritorna in posizione di marcia. L’errata procedura di serraggio provoca una torsione anomala dei silent block e la loro conseguente usura precoce, che si traduce in vibrazioni percepibili allo sterzo e talvolta nel rumore derivante dai braccetti mal allineati.

In una sospensione la corretta posizione dei silent block è fondamentale per garantire il comfort di guida e la longevità della componente. Quando i braccetti vengono serrati senza rispettare la “posizione di lavoro” della sospensione, i silent block risultano costretti a lavorare sotto tensione, esponendo il sistema a stress non previsto in fase di progettazione. Questo porta non solo a problemi di comfort per il guidatore, ma anche a un’usura accelerata delle componenti, che potrebbero richiedere nuova sostituzione in tempi brevi.

MONTAGGIO CORRETTO DEI BRACCI PER EVITARE VIBRAZIONI

Per risolvere il problema delle vibrazioni alla guida e prevenire il rischio di guasto precoce, è fondamentale che il serraggio finale dei braccetti venga effettuato con la sospensione in posizione di lavoro, cioè con il veicolo a terra o su un supporto che simuli il carico statico del veicolo (precarico standard della sospensione). Questa posizione garantisce che i silent block possano assestarsi correttamente, senza subire torsioni anomale.

Ecco i passaggi chiave suggeriti dagli esperti Repxpert per garantire un’installazione ottimale: