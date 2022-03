Tenneco acquistata da Apollo: rafforza la leadership di fornitore OE

Tenneco cambia proprietà ma resta leader nella fornitura di parti e ricambi come primo equipaggiamento e per l’aftermarket con i suoi molteplici Brand

Tenneco è uno dei principali player mondiali nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti automotive sia come fornitore OE per il primo equipaggiamento sia per il mercato aftermarket. Con l’accordo di acquisizione da parte del fondo USA Apollo, Tenneco rafforza ulteriormente la posizione di leadership conseguita fornendo soluzioni tecnologiche per mercati globali diversificati in cui operano le divisioni Motorparts, Performance Solutions, Clean Air e Powertrain.

TENNECO PER OE E IAM

Probabilmente vi risulterà più familiare il brand DRiV, una divisione di Tenneco nata con l’acquisizione di Federal Mogul e Öhlins Racing, specializzata nella fornitura di prodotti e servizi nelle aree aziendali Motorparts e Ride Performance:

– Motorparts copre l’attività aftermarket multilinea e multimarca, che vende e distribuisce un ampio portafoglio di prodotti nell’aftermarket globale dei veicoli;

– Ride Performance è la Business Unit di primo equipaggiamento (OE) che fornisce i principali produttori mondiali di primo equipaggiamento con soluzioni frenanti e sospensioni, ad esempio con Monroe, di cui vi abbiamo parlato nel nostro SicurEDU sugli ammortizzatori.

I BRAND TENNECO E I CLIENTI OE

Tenneco ha unito i marchi leader del settore dell’automotive diventando uno dei maggiori fornitori di parti di ricambio per il mercato post-vendita con brand noti in tutto il mondo:

– Monroe, ammortizzatori, molle e kit di montaggio;

– Walker, sistemi di controllo delle emissioni;

– Ferodo – Juride, pastiglie e ganasce freno;

– Champion, sistema accensione e parti motore;

– Fel-Pro, guarnizioni e o-ring;

– MOOG, organi di sterzo, sospensioni e mozzi ruota;

​​- Wagner, pastiglie freno, ganasce, dischi e tamburi;

– Axios Fric-Rot, collegamento sospensioni, boccole, isolamento scarico, ammortizzatori e punzoni;

Il 54% dei ricavi 2021 di Tenneco deriva da attività con i principali Gruppi automobilistici nel mondo, come fornitore di primo equipaggiamento. Tra i Brand di punta per il primo equipaggiamento Monroe equipaggia un’auto su 5 nel mondo che esce dalle fabbriche dei Costruttori.

TENNECO – APOLLO: L’ACCORDO DA 7 MILIARDI DI DOLLARI

Con l’acquisizione di Tenneco da parte di Apollo Global Management, è stato siglato un accordo da 7,1 miliardi di dollari che sarà finalizzato entro il 2022. “Questa transazione segna una pietra miliare significativa, ha affermato Brian Kesseler, amministratore delegato di Tenneco. “Ci fornirà una nuova ed entusiasmante piattaforma da cui possiamo continuare la nostra strategia globale in un panorama di mobilità dinamico e in evoluzione”.