Tamburi freno: quando devono essere sostituiti?

Diversamente da quanto si pensa i tamburi dei freni non sono eterni. Vediamo quando vanno sostituiti e perché spesso le ruote posteriori sono rumorose

Una frenata poco efficace con vibrazioni e rumori dipende da diversi fattori come abbiamo visto nello speciale #SicurEDU sulle pastiglie. Cosa succede se le vibrazioni vengono dai freni posteriori a tamburo? Quanto possono durare i tamburi? Vediamo come funzionano i freni a tamburo, per capire meglio punti di forza e debolezza di questo componente diffuso su citycar e utilitarie.

Articolo aggiornato il 23 novembre 2020 alle ore 8:00

ATTENZIONE ALLA TEMPERATURA

Durante la frenata la temperatura dei tamburi sale molto. Generalmente una differenza di 20°/30°C tra due ruote diverse è limite da non superare quando la temperatura dei freni è tra 100 °C e 150°C. Il raggiungimento di temperature elevate seguito da un raffreddamento non uniforme può portare all’ovalizzazione del tamburo che può causare fastidiose vibrazioni in frenata. Se vi trovate in questa condizione provate ad alzare la vettura e facendo girare a mano la ruota osservate se ci sono bloccaggi o rallentamenti in alcune zone. In questo caso il tamburo potrebbe essere ovalizzato. Meglio recarsi in officina dove un autoriparatore esperto può fare una verifica tramite comparatore. Una volta smontato il tamburo, ruotandolo e controllando si valuterà se l’ovalizzazione interna supera il valore critico prescritto (circa 0,25 mm). Se il valore è maggiore bisogna provvedere alla rettifica o alla sostituzione del tamburo freno. Per ridurre questo fenomeno, su alcuni tamburi, la parte esterna del tamburo viene dotata già in fase di costruzione di piccole alette di raffreddamento.

OCCHIO ALLE RIGATURE SULLA SUPERFICIE INTERNA

Può succedere che malfunzionamenti su un tamburo abbiano origine non dal tamburo stesso ma da problemi relativi alla scarsa qualità del materiale d’attrito o dalla presenza di polvere abrasiva. Il tamburo, infatti, nella maggior parte delle applicazioni automobilistiche rimane un tipo di freno chiuso e quindi le polveri intrappolate diventano un elemento che accelera l’usura. Una volta smontato il tamburo è opportuno osservare la superficie che fa contatto con le ganasce. Se presenta rigature minime potrebbe essere sufficiente, a patto che le ganasce non siano rovinate, pulire in maniera adeguata. Queste ultime vanno controllate per quanto concerne rotture, lesioni, segni di surriscaldamento e altri danni. Se le rigature sul tamburo freni sono consistenti allora bisogna provvedere a rettifica o sostituzione dello stesso e sostituzione delle ganasce. In caso di rettifica (esempio per tamburi poco diffusi) poi bisogna sempre considerare che il diametro interno del tamburo è aumentato e di conseguenza si devono montare guarnizioni di attrito maggiorate in relazione a quanto è stato asportato dal tamburo.

CONSIGLI SOTITUZIONE TAMBURI

Per quanto riguarda la durata dei tamburi freno è difficile dare un’indicazione di massima in quanto è direttamente influenzata dal modo di frenare di chi guida e dal tipo di utilizzo che si fa della vettura. Frenate aggressive, oltre a stressare tutti gli elementi dell’impianto freni, portano a una rapida usura di ganasce e tamburi. Sia la misurazione dell’ovalizzazione sia le operazioni di rettifica sono operazioni che richiedono una certa perizia e una strumentazione adeguata. Va da sé che in questi casi il fai da te è altamente sconsigliato. Come già accennato nella nostra analisi delle ganasce (leggi qui come funzionano e perché si rovinano) sono ormai disponibili dei kit di sostituzione tamburi freni completi che permettono di risparmiare molto sulla manodopera. Valutate insieme al vostro meccanico di fiducia il da farsi. A nostro avviso operazioni di rettifica potrebbero avere senso solo su vetture storiche dove i ricambi scarseggiano. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione auto guarda i video della sezione #SicurEDU.