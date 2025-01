Suzuki Across con errore sistema ibrido: qual è la causa?

La Suzuki Across presentata nel 2020 si è distinta fin dall’esordio per la sua tecnologia ibrida avanzata che ha fatto gola a molti automobilisti interessati all’elettrificazione. Tuttavia, su alcuni modelli è possibile visualizzare all’improvviso il messaggio di avvertimento “Errore del sistema ibrido“, che ne limita il funzionamento. Basandoci su un bollettino tecnico per gli autoriparatori, nei prossimi paragrafi analizziamo le cause principali e la soluzione a questo problema.

PROBLEMA AL SISTEMA IBRIDO SUZUKI ACROSS: CODICE GUASTO P1CCC

Il messaggio di errore “Guasto alla rete di bordo, convertitore di tensione” può apparire improvvisamente nel cruscotto, accompagnato dall’invito a fermare il veicolo. Quando questo accade, nella memoria guasti del sistema viene spesso registrato il codice guasto P1CCC, che identifica un “collegamento a terra difettoso“.

CAUSA E SOLUZIONE AL PROBLEMA AL SISTEMA IBRIDO SUZUKI

L’errore P1CCC sembra essere legato a un difetto nelle viti di fissaggio del convertitore DC/DC. Queste viti, se inadeguate, possono generare resistenze di contatto elevate, causando l’interruzione del corretto funzionamento del sistema e il conseguente messaggio di errore.

Per risolvere questo problema, è necessario sostituire le quattro viti di fissaggio del convertitore DC/DC con una versione aggiornata, identificata dal codice T9011-908C9-200. Durante questa operazione, è fondamentale:

Assicurarsi che le nuove viti siano saldamente fissate. Verificare che le superfici di contatto siano prive di corrosione, in quanto quest’ultima potrebbe compromettere nuovamente la conduzione elettrica.

ATTENZIONE ALL’ALTA TENSIONE: SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

L’intervento sul sistema ibrido della Suzuki Across richiede competenze specifiche e attrezzature adeguate (leggi in questo approfondimento della prima specifica CEI sul rischio da auto elettriche e ibride). Come sottolinea Hella nel bollettino tecnico, la manutenzione deve essere effettuata esclusivamente da officine autorizzate e da tecnici qualificati. Il sistema ad alta tensione del veicolo comporta rischi elevati, quindi è essenziale seguire scrupolosamente le istruzioni di riparazione, manutenzione e sicurezza fornite dal Costruttore.