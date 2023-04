Subaru Impreza con sterzo duro o bloccato a caldo: come risolvere

Ci sono vari motivi per cui il volante di qualsiasi auto possa diventare duro nonostante il servosterzo. Il più frequente è la pressione degli pneumatici bassa, che si risolve facilmente. La Subaru Impreza con il volante che diventa improvvisamente duro o si blocca a caldo non è così semplice da risolvere. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del problema e la soluzione del bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se il problema non si risolve facilmente e la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

STERZO DURO SI BLOCCA O RUMOROSO: POSSIBILI CAUSE

Prima di parlare in dettaglio dello sterzo bloccato su Subaru Impreza, è bene precisare che ci sono molte cause che potrebbero creare un’avaria al servosterzo duro o rumoroso. Ad esempio:

livello basso del liquido idraulico a causa di una perdita;

aspirazione di aria dalla pompa che provoca il rumore quando si gira il volante;

filtro idroguida, se presente, difettoso o sporco;

bassa pressione della pompa idraulica;

scatola sterzo da revisionare.

SUBARU IMPREZA DA CONTROLLARE CON LO STERZO CHE DIVENTA DURO

Nel caso specifico della Subaru Impreza, il volante diventa duro proprio a causa di un problema con la scatola dello sterzo. Il difetto è stato individuato in particolare su queste auto:

Subaru Impreza prodotte dal 2007 al 2011 ;

prodotte ; problema: quando il motore è caldo e/o dopo la guida per almeno 10 minuti l’efficienza del servosterzo è ridotta e lo sforzo di sterzata è aumentato.

SOLUZIONE STERZO DURO CHE SI BLOCCA SU SUBARU IMPREZA

La soluzione allo sterzo che diventa duro o si blocca a caldo con la Subaru Impreza, consiste nel verificare se la cremagliera è conforme alle specifiche. In caso contrario il problema si risolve sostituendo il componente con uno conforme. Per i dettagli dell’intervento l’autoriparatore può fare riferimento al bollettino tecnico ufficiale Subaru SB12-103 destinato alla rete autorizzata.