Subaru Forester con rumore sterzo a fine corsa: ecco la soluzione

Se senti rumore dallo sterzo della Subaru Forester, nei prossimi paragrafi troverai le informazioni che cerchi. Il rumore quando si gira il volante può avere diverse cause e quindi specifiche soluzioni. Nel caso della Forester, il difetto che si verifica con il volante a fine corsa individuato dalla rete autorizzata è nel servosterzo idraulico. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del problema e la soluzione del bollettino tecnico ufficiale diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se il problema non si risolve facilmente e la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

SERVOSTERZO RUMOROSO E POSSIBILI CAUSE DI RUMORI QUANDO SI GIRA IL VOLANTE

Prima di parlare in dettaglio dei rumori dal volante a fine corsa sulla Subaru Forester, è bene precisare che ci sono molte possibili cause che potrebbero creare un’avaria. Ad esempio:

livello basso del liquido idraulico a causa di una perdita;

idraulico a causa di una perdita; aspirazione di aria nella pompa che provoca il rumore quando si gira il volante;

che provoca il rumore quando si gira il volante; filtro idroguida , se presente, difettoso o sporco;

, se presente, difettoso o sporco; bassa pressione della pompa idraulica;

della pompa idraulica; scatola sterzo da revisionare.

Tra i precedenti indizi più frequenti, non ci sono tutte quelle possibili cause legate ad usura degli organi meccanici o della sospensione, come giunti omocinetici usurati, bracci oscillanti, tiranti, biellette, barra stabilizzatrice, etc. La valutazione di tutte le componenti deve essere sempre affidata a un auto riparatore esperto in officina.

SUBARU FORESTER CON RUMORI AL VOLANTE: AUTO DA CONTROLLARE

Tornando ai rumori dal volante della Subaru Forester, la rete autorizzata Subaru ha individuato un frequente difetto per queste auto da controllare, che si verifica nello specifico in determinate condizioni:

Subaru Forester , periodo di produzione dal 2008 al 2013 ;

, periodo di produzione ; con il volante fino al fine corsa si avverte un rumore durante la guida.

Il difetto non lascia errori nella memoria guasti da poter rintracciare tramite diagnosi elettronica.

SOLUZIONE RUMORI VOLANTE A FINE CORSA SUBARU FORESTER

Il difetto al volante rumoroso a fine corsa della Subaru Forester è collegato alla “valvola limitatrice di pressione della pompa del servosterzo difettosa”. La soluzione è “sostituire la valvola limitatrice di pressione”. Per i dettagli dell’intervento l’autoriparatore può fare riferimento al bollettino tecnico ufficiale Subaru SB09-017-3 destinato alla rete autorizzata.