Spia Candelette lampeggiante su Fiat Punto: come risolvere

La spia candelette lampeggiante su Fiat Punto, ci permette di fare chiarezza su un problema comune ma poco noto agli automobilisti

La spia delle candelette lampeggiante è un guasto meno frequente rispetto al passato, ma che continua a presentarsi sulle vetture diesel. Una delle discussioni più seguite sul forum di SicurAUTO.it riguarda appunto cosa fare se la spia delle candelette lampeggia. Ecco come risolvere e cosa bisogna considerare quando se si pianifica di cambiare le candelette per la spia lampeggiante e farlo in fai da te.

SPIA CANDELETTE FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET

Il problema alla spia candelette fiat punto 1.3 multijet che lampeggia lamentato dall’utente Pongu è in realtà una situazione molto comune. “Dopo aver avviato il motore la spia delle candelette comincia a lampeggiare per circa 1 minuto per poi fermarsi”. La causa della spia delle candelette che lampeggia è però associata dal lettore alla scadenza del tagliando. In realtà non c’entra nulla con il cambio olio, ma ha molto a che fare con il corretto funzionamento del motore. A ricordarglielo è il commento di Zambor, sostenitore del forum ed esperto autoriparatore che replica: “segnala un’anomalia nell’impianto di preriscaldamento, facilmente è una o più candelette bruciate”. La discussione quindi si sposta su cosa fare se la spia delle candelette lampeggia.

LA SPIA CANDELETTE LAMPEGGIA MA IL MOTORE PARTE: PERCHE’?

Se la spia delle candelette lampeggia, si può cambiare una sola candeletta? E’ necessario fare il reset candelette su Fiat Punto? In realtà per la sostituzione delle candelette vale la stessa regola delle candele usurate. E’ sempre consigliabile cambiare le 4 candelette, anche se la spia candelette lampeggia e il motore si avvia senza problemi. Rimandare il problema però non è consigliabile e al motivo ci arriviamo con l’intervento di Phoenix, altro sostenitore del forum con consigli da esperto. “Su quel motore come su tanti al giorno d’oggi le candelette non servono tanto per l’avviamento a freddo ma più per migliorare la combustione nelle fasi di riscaldamento di un motore”. Se si ignora la spia delle candelette che lampeggia, la centralina potrebbe inibire l’avviamento del motore se le candelette che ancora funzionano non sono sufficienti al funzionamento ottimale del motore.

COSA FARE SE LA SPIA CANDELETTE LAMPEGGIA

Cosa fare se lampeggia la spia candelette? Il consiglio di rivolgersi in officina mette al riparo da ciò che potrebbe accadere con la sostituzione delle candelette bruciate in fai da te. I retaggi del passato suggeriscono al lettore di tentare di fare da sé, come per le candelette della sua vecchia Fiat Uno, ma il consiglio di Zambor lo mette in guardia. “Le candelette non sono uguali, la tua Uno aveva le precamere mentre la Punto è a iniezione diretta e quindi senza precamere. Questo comporta che la candeletta è più lunga di quasi il doppio ed è quasi tutta infilata nella testata. In più ne hanno ridotto il diametro ed è molto più delicata. Se a questo aggiungi che lavorando direttamente nella camera di combustione è più soggetta ad incrostarsi e a bloccarsi. Per questo non è raro che si rompano, cosa invece che non succedeva con i vecchi modelli come appunto la Uno”. Senza contare il fatto che se la spia delle candelette lampeggia è sempre meglio fare una diagnosi per escludere un’avaria al sistema di preriscaldamento del gasolio collegato al filtro carburante.