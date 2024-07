Sostituzione frizione MINI Countryman ALL4 Cooper S: come si fa

Effettuare la sostituzione della frizione e del volano bimassa su una MINI Countryman ALL4 Cooper S, un veicolo a trazione integrale, può sembrare un intervento complesso. Tuttavia, seguendo attentamente la procedura per le officine, questo intervento è alla portata di qualsiasi autoriparatore adeguatamente esperto e dotato dell’attrezzatura necessaria. Per mostrarvi quanto lavoro c’è dietro la sostituzione della frizione, oltre al costo del kit frizione-volano nuovo, riportiamo tutti i passaggi su come effettuare questa operazione basandoci sulle istruzioni di un noto portale specializzato che fornisce informazioni tecniche, bollettini e corsi di formazione per gli autoriparatori indipendenti IAM (Independent Aftermarket).

ATTREZZATURA NECESSARIA ALLA SOSTITUZIONE FRIZIONE COUNTRYMAN ALL4 COOPER S

Per questa riparazione, l’attrezzatura richiesta include:

Sollevatore per veicoli (ideale a due colonne)

per veicoli (ideale a due colonne) Martinetto per la trasmissione

per la trasmissione Strumento di allineamento della frizione

della frizione Strumento per SAC (Self Adjusting Clutch) , come LuK 400 0237 10

, come LuK 400 0237 10 Pinza per anelli elastici interni

PROCEDURA DI RIMOZIONE DEL CAMBIO

Posizionamento del Veicolo: Sollevare il veicolo sul ponte. Preparazione della Zona Superiore:

Allentare i bulloni di bloccaggio delle ruote anteriori e i dadi del mozzo.

del mozzo. Aprire il cofano e scollegare il cavo di massa della batteria .

. Rimuovere il coperchio della centralina motore, la centralina stessa, il coperchio della scatola fusibili, e svitare la scatola fusibili per accedere alla zona superiore del cambio.

SEPARAZIONE DEL CAMBIO

Scollegare i cavi del cambio: Svitare la staffa di fissaggio e scollegare l’interruttore della luce di retromarcia. Rimozione del Sistema di Scarico: Sollevare il veicolo per accedere alla parte inferiore, rimuovere l’intero sistema di scarico e lo scudo termico per accedere all’albero motore.

RIMOZIONE DEGLI ALBERI DI TRASMISSIONE

Rimozione delle Ruote e dei Giunti Sferici:

Rimuovere le ruote anteriori .

. Sganciare i giunti sferici inferiori e scollegare i bracci dalla barra stabilizzatrice.

e scollegare i bracci dalla barra stabilizzatrice. Svitare il sensore di livello dei fari e rimuovere gli alberi di trasmissione dai mozzi.

Rimozione della Scatola di Trasferimento:

Svitare il coperchio dell’albero di trasmissione, rimuovere l’anello elastico e l’albero di trasmissione .

. Rimuovere i bulloni di fissaggio della scatola di trasferimento e scollegare l’albero dal differenziale posteriore.

RIMOZIONE DELLA CULLA MOTORE E DEL CAMBIO

Preparazione del Motore e del Cambio:

Rimuovere la culla motore anteriore , separando la staffa inferiore dal cambio e spostando la cremagliera dello sterzo.

, separando la staffa inferiore dal cambio e spostando la cremagliera dello sterzo. Svitare il cilindro della frizione e scollegare il connettore di riconoscimento della marcia.

e scollegare il connettore di riconoscimento della marcia. Sostenere il motore e il cambio con un cric della trasmissione, rimuovere il supporto della scatola del cambio, e abbassare leggermente il motore per facilitare la rimozione del cambio.

SOSTITUZIONE DELLA FRIZIONE E DEL VOLANO BIMASSA COUNTRYMAN ALL4 COOPER S

Rimozione del Disco di Pressione e della Frizione:

Rimuovere le sei viti di fissaggio del disco di pressione.

Allentare il disco di pressione dai perni e rimuoverlo con il disco della frizione.

Ispezione del Volano: Controllare il volano per eventuali segni di danno termico. In caso di danni, sostituire il volano bimassa.

Preparazione del Cambio: Pulire il carter del cambio e controllare l’usura del primario del cambio e delle boccole guida.

INSTALLAZIONE DELLA NUOVA FRIZIONE MINI COUNTRYMAN ALL4

Montaggio della Nuova Frizione:

Sgrassare la superficie del volano e del disco di pressione.

e del disco di pressione. Utilizzare uno strumento di allineamento per montare il disco della frizione e il coperchio, serrando i bulloni della frizione in modo uniforme e incrociato.

MONTAGGIO DEL CAMBIO

Posizionamento del Cambio : Assicurarsi che le boccole di centraggio motore-cambio siano installate sul motore.

: Assicurarsi che le boccole di centraggio motore-cambio siano installate sul motore. Installazione del Cambio : Utilizzando il martinetto della trasmissione, portare il cambio in posizione e fissarlo con un paio di viti facilmente accessibili.

: Utilizzando il martinetto della trasmissione, portare il cambio in posizione e fissarlo con un paio di viti facilmente accessibili. Rimontaggio Inverso: Eseguire le operazioni di rimozione in ordine inverso, assicurandosi di serrare tutti i bulloni alla coppia prescritta dal produttore.

CONTROLLO FINALE E PROVA SU STRADA

Controllo Finale: Effettuare una prova su strada completa per garantire la qualità della riparazione.

Seguendo attentamente le istruzioni degli esperti Repxpert e utilizzando le attrezzature corrette per la sostituzione della frizione e del volano bimassa su una MINI Countryman ALL4 Cooper S, l’operazione può essere effettuata con successo anche da officine multimarca, nonostante la particolarità del modello in questione.