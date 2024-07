Sostituzione frizione Audi A1: attrezzi, tempo necessario e consigli

La sostituzione della frizione è un’operazione spesso complessa e costosa, a seconda dell’auto, ma fondamentale per poter utilizzare l’auto ed evitare situazioni di pericolo (ad esempio, perdita di velocità durante un sorpasso per la frizione che slitta) o panne per le marce che non entrano. In questo articolo, esploreremo in dettaglio come effettuare la sostituzione della frizione su un’Audi A1 2.0 TDI, basandoci sulle procedure ufficiali fornite da un noto portale specializzato che fornisce informazioni tecniche, bollettini e corsi di formazione per gli autoriparatori indipendenti IAM (Independent Aftermarket).

ATTREZZATURA NECESSARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA FRIZIONE AUDI A1

Per eseguire la sostituzione della frizione su un’Audi A1, è indispensabile disporre almeno della seguente attrezzatura e considerare un tempo medio per la riparazione di 5,6 ore:

Sollevatore per veicoli (consigliato a due colonne)

per veicoli (consigliato a due colonne) Staffa per il supporto motore

Martinetto di supporto alla trasmissione

di supporto alla trasmissione Strumento di centraggio per il disco frizione;

PROCEDURA DI RIMOZIONE DEL CAMBIO AUDI A1 PER SOSTITUZIONE FRIZIONE

Con le ruote aderenti al pavimento ma il veicolo sul sollevatore, scollegare il cavo di massa situato nel bagagliaio. Nota: non chiudere il bagagliaio poiché dotato di serratura elettrica. Successivamente:

Allentare i bulloni delle due ruote anteriori .

. Aprire il cofano, rimuovere il coperchio del motore, il gruppo filtro dell’aria/alloggiamento e staccare la scatola di giunzione della batteria. Questo permette di accedere alla parte superiore del cambio.

SCOLLEGAMENTO COMPONENTI ELETTRICI E MECCANICI CAMBIO

Dopo aver smontato la batteria e aver creato accesso alla zona cambio, eseguire le seguenti operazioni:

Scollegare i cavi del cambio e riporli nella zona della paratia.

e riporli nella zona della paratia. Rimuovere la staffa di fissaggio del cavo del cambio , scollegare il connettore del motorino di avviamento e i cablaggi.

, scollegare il connettore del motorino di avviamento e i cablaggi. Rimuovere le viti della campana superiore e la vite superiore del motorino di avviamento. Tenere il tubo idraulico della frizione e scollegarlo dal cuscinetto idraulico (CSC).

Rimozione del sottotelaio:

Sollevare l’auto e rimuovere le due ruote anteriori e il riparo sottoscocca del motore.

del motore. Smontare il telaio ausiliario anteriore svitando i giunti sferici inferiori, i morsetti della barra stabilizzatrice, i bulloni della cremagliera dello sterzo, il supporto del pendolo del cambio e i supporti in gomma dello scarico.

svitando i giunti sferici inferiori, i morsetti della barra stabilizzatrice, i bulloni della cremagliera dello sterzo, il supporto del pendolo del cambio e i supporti in gomma dello scarico. Sostenere il sottotelaio con un martinetto idraulico, rimuovere i bulloni di fissaggio e abbassarlo con attenzione.

Rimozione del cambio Audi A1:

Svitare i giunti interni dei semiassi.

dei semiassi. Rimuovere il bullone inferiore e il motorino di avviamento , scollegare e rimuovere il gruppo del tubo di carica dell’aria.

inferiore , scollegare e rimuovere il gruppo del tubo di carica dell’aria. Sostenere il motore con un martinetto idraulico, accedere al vano motore e rimuovere il supporto superiore del cambio.

con un martinetto idraulico, accedere al vano motore e rimuovere il supporto superiore del cambio. Rimuovere il cambio dal motore e abbassare il martinetto idraulico per rimuovere il cambio.

Procedura di sostituzione della Frizione Audi A1:

Rimuovere il gruppo frizione dal volano e ispezionare per eventuali perdite.

dal volano e ispezionare per eventuali perdite. Pulire la superficie del volano con carta vetrata fine e un detergente per freni e frizione.

Sostituzione del cuscinetto idraulico CSC:

Rimuovere il CSC dalla campana del cambio.

dalla campana del cambio. Pulire la campana della frizione e installare il nuovo CSC, fissandolo con i bulloni di serraggio specificati.

Preparazione e sostituzione nuovo disco della frizione Audi A1:

Applicare un leggero strato di grasso sulle scanalature dell’albero di ingresso.

di ingresso. Verificare la corretta posizione del disco della frizione e utilizzare uno strumento universale per il centraggio.

e utilizzare uno strumento universale per il centraggio. Montare lo spingidisco sul volano, inserire i bulloni e serrarli in modo uniforme.

sul volano, inserire i bulloni e serrarli in modo uniforme. Rimuovere lo strumento di centraggio della frizione.

della frizione. Effettuare il montaggio di tutte le parti rimosse nella sequenza inversa allo smontaggio.

Dopo aver ricollegato il cavo della batteria, eseguire una prova su strada completa per verificare che il funzionamento della frizione sia corretto. Seguendo queste dettagliate informazioni, basate sulle procedure ufficiali Repxpert, è possibile sostituire la frizione di un’Audi A1 in modo efficace e sicuro, garantendo il ripristino delle prestazioni ottimali del veicolo. Ricordiamo che è un’operazione da affidare ai professionisti, dotati delle conoscenze e dell’attrezzatura necessaria ad operare in sicurezza e secondo le procedure stabilite dai Costruttori.