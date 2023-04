Skoda Octavia con spia ESP accesa: come risolvere il problema

La Skoda Octavia con spia ESP accesa è il problema affrontato nel bollettino tecnico di cui parliamo in questo approfondimento. Nei prossimi paragrafi vedremo come risolvere con la spia ESP su Skoda Octavia, grazie alle informazioni tecniche provenienti dal bollettino pubblicato da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo che, se l’auto è coperta dalla garanzia del venditore, è sempre meglio avvalersi dei propri diritti.

SPIA ESP ACCESA: LE CAUSE PRINCIPALI DI AVARIA DEI SENSORI

La spia ESP e ABS è un problema piuttosto diffuso sulle auto, ma non sempre è riconducibile a un’unica causa. Su alcune Skoda Octavia è stata riscontrata un’anomalia ESP segnalata dall’accensione della spia a cui è dedicato un bollettino tecnico per le officine della rete autorizzata del Gruppo Volkswagen. Nei paragrafi seguenti vediamo nel dettaglio il difetto e la soluzione. In genere, quando la diagnosi elettronica mostra un errore legato ai sensori ABS – ESP è a causa di:

sensore ABS-ESP danneggiato da detriti ;

; sensore ABS-ESP spostato e distante dalla ruota fonica;

e distante dalla ruota fonica; anello ABS-ESP danneggiato (denti mancanti che disturbano la lettura).

DIAGNOSI ESP SKODA OCTAVIA CON SPIA ACCESA

L’avaria ESP su Skoda Octavia secondo il bollettino tecnico ufficiale è dovuta a un’anomalia nel segnale di pressione del freno. Le auto maggiormente affette dal problema sono:

Skoda Octavia da giugno 2004 a gennaio 2013 ;

; problema spia ESP accesa ;

; errore 01435, 059B “Sensore pressione servofreno (G201), segnale inverosimile”.

SOLUZIONE SPIA ESP SU SKODA OCTAVIA

Quando la diagnosi elettronica individua un malfunzionamento del servofreno, in realtà la causa del problema risiede nel sensore di pressione dell’ABS. Il bollettino spiega che va controllato il “Sensore della pressione del freno nella centralina idraulica ABS difettoso”. La soluzione alla spia ESP Skoda Octavia, secondo il bollettino Skoda 2025844/1 consiste nell’utilizzare un kit di riparazione della centralina ABS.