Seat Leon con spia ABS – ESP accesa: come risolvere

La Seat Leon con spia ABS – ESP accesa è il problema affrontato nel bollettino tecnico diffuso alla rete autorizzata. In questo articolo vedremo come risolvere con la spia ABS – ESP Seat, grazie alle informazioni tecniche provenienti dal bollettino pubblicato da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo che, se l’auto è coperta dalla garanzia del venditore, è sempre meglio avvalersi dei propri diritti.

SPIA ABS – ESP ACCESA: LE CAUSE DI AVARIA DEI SENSORI

Su alcune Seat Leon è stata riscontrata un’anomalia alle funzioni ABS – ESP segnalata dall’accensione della spia. Il problema è diventato un caso di indagine che ha portato alla soluzione diffusa a tutte le officine della rete autorizzata del Gruppo Volkswagen. Nei paragrafi seguenti vediamo nel dettaglio il difetto e la soluzione. Non sono però da escludere anche altre possibili cause legate all’avaria ai sensori ABS su cui si basa il funzionamento anche dell’ESP. Sono veramente rari i casi in cui la semplice pulizia dei sensori ABS si rivela risolutiva. In genere, quando la diagnosi elettronica mostra un errore legato ai sensori ABS è a causa di:

sensore ABS danneggiato da detriti ;

; sensore ABS spostato e distante dalla ruota fonica;

e distante dalla ruota fonica; anello ABS corroso o danneggiato (denti mancanti che disturbano la lettura).

ERRORE DIAGNOSI ABS – ESP CON SPIA ACCESA SU SEAT LEON

Il problema ABS – ESP Seat Leon secondo il bollettino tecnico ufficiale è dovuto a un’anomalia della centralina elettronica che controlla anche l’assistente alle partenze in salita. Le auto maggiormente affette dal problema sono:

Seat Leon dal 2005 al 2012 ;

; problema spia ABS – ESP accesa ;

; errore in diagnosi ABS – ESP 01435 (059B) “Sensore pressione servofreno, segnale inverosimile, Brake Pressure Sensor 1 (G201)”.

SOLUZIONE SPIA ABS – ESP SEAT LEON

Sebbene il responso della diagnosi elettronica farebbe pensare a un malfunzionamento del servofreno, in realtà la causa del problema risiede altrove. La soluzione alla spia ABS – ESP Seat Leon, secondo il bollettino Seat 2024720/4 consiste semplicemente nel sostituire la centralina idraulica ABS/ESP.