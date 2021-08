Seat Leon con climatizzatore che non funziona: diagnosi e soluzione

L’aria condizionata non funziona su Seat Leon 1.4 TSI: ecco la soluzione al problema quando il climatizzatore non riparte nonostante la ricarica di gas

Il climatizzatore auto non funzionante è un problema che si scopre soprattutto d’estate e che dipende da svariati difetti. La Seat Leon però può manifestare un’avaria frequente che impedisce al climatizzatore di funzionare nonostante i controlli di routine e i tentativi di ricaricare il gas del climatizzatore. Ecco come riconoscere il guasto e la soluzione al clima della Seat Leon TSI che non funziona. In questo articolo riportiamo le informazioni ufficiali da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket con codici di guasto, sintomi e soluzione al problema. Leggi questo articolo e mostra la soluzione al tuo meccanico se ti trovi nella stessa situazione.

CLIMA SEAT LEON NON FUNZIONANTE: CODICE GUASTO

Quando il climatizzatore auto non funziona, l’attenzione ricade subito sul compressore rotto o sull’assenza di gas refrigerante che ne impedisce l’azionamento. Un difetto che è diventato un caso di studio specifico tra gli addetti ai lavori riguarda però la Seat Leon 1.4 TSI 16V Turbo prodotta dopo il 2012. L’avaria che un automobilista spiegherebbe in officina come “il climatizzatore che non funziona”richiede prima di altri interventi almeno una diagnosi auto per ricercare eventuali codici di errore memorizzati in centralina.Nel caso delle Seat Leon con motore 1.4 TSI infatti, il problema al clima non funzionante può essere accompagnato dal seguente codice di errore:

– codice errore B10AE: “Sensore pressione refrigerante: circuito aperto o cortocircuito”;

L’errore potrebbe portare dritti alla sostituzione del pressostato, mentre non sempre è necessaria se ancora funzionante.

COME RISOLVERE SE IL CLIMA NON FUNZIONA SU SEAT LEON TSI

La soluzione all’avaria clima della Seat Leon così diagnosticata porterebbe a sostituire direttamente il pressostato o a mettersi alla ricerca di eventuali perdite del gas refrigerante. In seconda battuta poi si passerebbe all’eventuale ricarica del climatizzatore auto, il cui costo grava ulteriormente sulla spesa complessiva di riparazione. Secondo il bollettino tecnico Seat 2051423/3, a meno che non sia necessaria anche la sostituzione di altri componenti dell’impianto del climatizzatore danneggiati o usurati, la soluzione al problema nota alla rete potrebbe essere molto più immediata e semplice.

CLIMA NON FUNZIONANTE SU SEAT LEON: SOLUZIONE

Se l’auto presenta un problema simile a quello descritto nel bollettino tecnico e riporta un codice di guasto in centralina riconducibile al pressostato, il problema al clima non funzionante della Seat Leon si risolve con questi controlli:

– Verificare se il fusibile del pressostato è bruciato, ossidato o montato in maniera errata;

– Controllare la tenuta del flessibile del pressostato e rimontare o sostituire se necessario;

– Se il climatizzatore non funziona ancora, bisogna verificare la condizione del piedino del pressostato dell’aria condizionata con diagnosi;

– Se necessario sostituire il pressostato dell’aria condizionata;

Queste informazioni provengono da un bollettino tecnico ufficiale per autoriparatori. Se il tuo meccanico non riesce a venire a capo del problema, mostragli questo articolo.