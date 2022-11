Seat Arona con contachilometri che si azzera: come risolvere

Ecco come risolvere il problema alla Seat Arona con contachilometri e orologio che si azzerano improvvisamente: il bollettino tecnico ufficiale

La Seat Arona risulta essere affetta da un problema di azzeramento improvviso del contachilometri e dell’orologio. L’anomalia di cui parleremo in questo articolo ha una soluzione piuttosto semplice: una buona notizia anche per i proprietari di altri modelli del brand che dovessero riscontrare lo stesso problema. Se durante la guida o dopo aver spento e riacceso la Seat Arona il contachilometri parziale e l’orologio si azzerano, quasi sicuramente si tratta dell’anomalia riportata nel bollettino tecnico ufficiale Seat. Nei paragrafi successivi parleremo del problema in dettaglio e come risolvere. Ricordate che se l’auto è coperta dalla garanzia è sempre meglio rivolgersi al venditore e alla rete autorizzata del brand.

CONTACHILOMETRI E OROLOGIO SEAT ARONA SI AZZERANO IMPROVVISAMENTE

Il bollettino tecnico per il problema alla Seat Arona con azzeramento contachilometri e orologio è stato diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Ecco il contenuto della nota informativa per gli autoriparatori e gli indizi collegati al problema che riguarda ufficialmente:

– Seat Arona 1.0 TSI 12V Turbo;

– produzione dal 2017 in poi;

– il difetto non è riscontrabile tramite diagnosi elettronica poiché non è visualizzabile nessun errore DTC in memoria guasti;

– l’anomalia è riscontrabile nell’azzeramento improvviso di contachilometri parziale e orologio.

SOLUZIONE AZZERAMENTO CONTACHILOMETRI E OROLOGIO SEAT ARONA

Secondo il bollettino tecnico ufficiale Seat 2058853/6 l’azzeramento del contachilometri e dell’orologio Seat è provocato da un bug nel software che gestisce il quadro strumenti. La procedura per risolvere il problema consigliata alle officine prevede l’aggiornamento del modulo quadro strumenti. Lo stesso problema di memoria al computer di bordo si potrebbe manifestare anche su altre auto del brand, come scrive carpafritta75, proprietario di una Seat Ateca, sul forum Seat Ateca Club. “Alla riaccensione dell’auto ho trovato orologio azzerato, dati di viaggio e consumi azzerati”.

CONTACHILOMETRI SEAT AZZERATO: COSA SIGNIFICA

Come spiega Seat sul libretto di istruzioni della Arona, ci sono casi in cui l’azzeramento del contachilometri parziale non è un’anomalia. La memoria raccoglie i dati di viaggio, fino a:

– 19 ore e 59 minuti o 99 ore e 59 minuti di guida;

– 1999,9 km o 9999,9 km di percorrenza;

“La memoria si cancella quando viene superato uno di questi valori massimi a seconda della versione del quadro strumenti”. Quindi, prima di preoccuparvi senza motivo, verificate che:

– anche l’orologio si azzera assieme al contachilometri parziale;

– controllate che i morsetti sui poli della batteria siano avvitati correttamente, soprattutto se è stata effettuata la sostituzione della batteria auto di recente;

Se il vostro meccanico non riesce ad individuare subito il problema, mostrategli queste informazioni.