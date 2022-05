Riparazioni auto in calo per il 24% delle officine ad aprile

Quasi 1 officina su 4 dichiara un livello di attività basso ad aprile, ma cresce la fiducia per la manutenzione auto tipica delle partenze estive

Il settore dell’autoriparazione fa un bilancio tendenzialmente positivo, nonostante una ripresa che stenta a decollare, le officine guardano con maggiore ottimismo ai prossimi mesi. E’ quanto emerge dal sondaggio mensile dell’Osservatorio Autopromotec, la maggiore rassegna internazionale di attrezzature per officine e aftermarket. Il barometro traccia mensilmente qual è il livello di prezzi, attività in officina e le previsioni espresse da un campione di officine di riparazione auto.

ATTIVITA’ DI RIPARAZIONE AUTO IN ITALIA AD APRILE 2022

Dopo un inizio di anno difficile, gli autoriparatori prevedono una ripresa per i prossimi mesi. Ad aprile l’attività di officina risulta ancora in calo, ma cresce la fiducia tra gli autoriparatori. Il 24% degli operatori ha definito “basso” il livello dell’attività di officina, contro il 7% di chi lo ha ritenuto “alto”. Dalla differenza tra i giudizi negativi e quelli positivi si determina quindi un saldo di -17%: un valore ancora molto basso, secondo l’Osservatorio, tuttavia in ripresa rispetto al -31% registrato a marzo, arrivato dopo il -7 di febbraio e il -11 di gennaio.

PREZZI OFFICINA AUTO: ALTI PER 1 SU 10

Il Barometro segnala una lieve crescita anche per i prezzi di officina, che ad aprile si sono mantenuti su un livello definito “alto” dal 9% degli autoriparatori intervistati. La percentuale equivale a chi li ha considerati a un livello “basso” (a marzo il 14% degli autoriparatori aveva ritenuto bassi i prezzi e il 7% li aveva definiti alti). L’indagine dell’Osservatorio Autopromotec offre un quadro previsionale per i prossimi tre-quattro mesi, da cui si prospetta uno scenario in ripresa.

PREVISIONI MANUTENZIONE AUTO PER L’ESTATE 2022

Per luglio e agosto il 76% degli autoriparatori interpellati prevede che le attività di riparazione e manutenzione auto in officina resteranno stabili. Ma coloro che si aspettano un aumento (il 16%) superano di gran lunga chi prevede un calo delle attività (l’8%). Si tratta di previsioni in miglioramento, se si pensa che a marzo era stato appena l’8% degli autoriparatori a stimare un aumento delle attività nei successivi quattro mesi. Per quanto riguarda i prezzi di officina, il 15% degli intervistati ritiene che nei mesi estivi i prezzi continueranno a crescere, a differenza del 7% che ipotizza un calo (il 78% prevede prezzi stabili).