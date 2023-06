Riparazione fari auto: il 65% delle Case ha un kit per il ripristino

L’evoluzione dei fari auto, prima con quelli allo xeno e poi con quelli a LED ha fatto schizzare in alto i costi di riparazione in caso di guasto o incidente. Accade soprattutto con i più moderni fari auto a LED, che in teoria dovrebbero durare molto più a lungo di quelli alogeni, ma nella realtà soffrono problemi all’elettronica che costringe alla sostituzione con costi esagerati rispetto al valore dell’auto. Un’indagine di ThatCham rivela che le Case auto stanno diventando più sensibili all’aspetto della riparabilità dei fari, fornendo kit per la riparazione almeno per il 65% dei Brand. Ecco in cosa consiste e quali sono i consigli degli esperti.

RIPARAZIONE FARI AUTO ROTTI: I KIT ORIGINALI PER STAFFE E LENTI

Il centro di ricerca automobilistica ThatCham con sede nel Regno Unito ha indagato sulla possibilità di riparare i fari auto dopo un piccolo danneggiamento. L’inaspettato risultato è che il 65% delle prime 10 Case automobilistiche offre un kit di riparazione che permette di ripristinare i fari di un’auto senza dove necessariamente sostituire l’intero faro. Si tratta di una novità recente attuata nell’ambito delle iniziative dei Costruttori per ridurre le emissioni nette di CO2 dal ciclo di vita delle auto, riducendo così anche i costi di riparazione a carico dell’utente. E’ chiaro che la riparabilità dei fari deve seguire un approccio di progettazione integrata, prevedendo fin dal principio la possibilità di ripristino. Attualmente, secondo i dati dell’ente inglese, i kit di riparazione prevedono la sostituzione di:

staffe fari danneggiate;

fari danneggiate; lenti in policarbonato eccessivamente opacizzate o danneggiate.

RIPARAZIONE FARI AUTO DANNEGGIATI: LE LINEE GUIDA DI THATCHAM

ThatCham sottolinea che la rottura dei supporti dei fari auto è una condizione inevitabile prevista dai Costruttori per rendere il frontale meno rigido in caso d’investimento di un pedone. Proprio come le strutture collassabili del telaio, i supporti dei fari hanno dei punti di rottura per limitare le lesioni agli utenti più vulnerabili. L’aspetto della sicurezza, quindi, deve essere sempre tutelato anche in caso di riparazione dei fari. Per questo motivo l’ente inglese ha redatto delle linee guida sulla riparazione dei fari auto.

Per la riparazione dei supporti fari auto rotti:

I kit di riparazione della staffa di montaggio del proiettore di ricambio forniti dal Costruttore sono i più sicuri ed efficienti perché sono progettati per ripristinare i proiettori alle specifiche originarie ;

; Rimuovere i fari dal veicolo per eseguire la procedura di riparazione.

Per evitare di danneggiare i fori delle viti di fissaggio non serrare eccessivamente le viti di fissaggio.

di fissaggio. Non rimuovere e reinstallare le viti di fissaggio più volte.

di fissaggio più volte. Non utilizzare viti di fissaggio errate.

Salvaguardare i proiettori durante la procedura di riparazione.

Sigillare eventuali aperture e connettori elettrici.

Proteggere i componenti vulnerabili del proiettore, ad esempio la lente.

Applicare un’imbottitura morbida sulla superficie della postazione di lavoro.

Per la sostituzione della lente in policarbonato trasparente dei fari:

Le procedure di montaggio possono variare, è necessario prestare attenzione per garantire una riparazione sicura ed efficiente.

Prestare attenzione nello sganciare le mollette che fissano la lente trasparente al corpo del faro. Le clip sono delicate , evitare di allungarle eccessivamente.

, evitare di allungarle eccessivamente. Se si riscalda il faro per ammorbidire il cordone adesivo tra la lente del faro e l’alloggiamento del faro, fare attenzione a non danneggiarlo surriscaldando il proiettore e i suoi componenti.

Quando si separa la lente del faro, la guarnizione o residui di colla, fare attenzione a non danneggiare l’alloggiamento.

Le aree interne del trasparente del faro e dell’alloggiamento del faro devono essere pulite prima del rimontaggio.

del trasparente del faro e dell’alloggiamento del faro prima del rimontaggio. Qualsiasi area che richieda l’applicazione di una guarnizione o di un adesivo sigillante deve essere pulita prima dell’applicazione.

Quando si maneggiano componenti elettronici fragili, è raccomandato l’uso di tappetini antistatici e DPI per ridurre il rischio di danni causato da scariche elettrostatiche (ESD).

per ridurre il rischio di danni causato da scariche elettrostatiche (ESD). Eseguire il lavoro su una superficie morbida per evitare di danneggiare il nuovo trasparente del proiettore e garantire il corretto posizionamento, fissaggio e tenuta tra il nuovo trasparente del proiettore e il suo alloggiamento.

LA RIPARAZIONE DEI FARI AUTO A LED E’ ANCORA LONTANA

La possibilità di riparare i fari auto da piccoli danneggiamenti utilizzando ricambi OE è sicuramente una svolta che fa bene anche all’ambiente. Tuttavia le Case costruttrici dovranno affrontare una sfida altrettanto ambiziosa: rendere riparabili anche i fari auto a LED. I LED sono considerati “eterni” a livello di diodo (il componente elementare che emette la luce) rispetto alla durata delle lampadine alogene, ma ancora fallaci nelle componenti elettroniche di potenza che compongono i fari. IN questi casi la sostituzione è inevitabile e secondo un’indagine dell’ADAC, un faro auto LED nuovo può costare fino a 5700 euro montaggio incluso.