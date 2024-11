Renault Captur 1.5 perde potenza e non parte: causa e soluzione

La Renault Captur 1.5 DCI 90 FAP potrebbe essere affetta da perdita di potenza e difficoltà di avvio del motore, più di altri modelli, a causa della posizione molto esposta di alcuni cablaggi elettrici. Questi sintomi, spesso accompagnati dai codici errore P0480 e P0651, possono essere risolti seguendo le indicazioni fornite in un bollettino tecnico per gli autoriparatori. In questo articolo, esamineremo le cause e la soluzione consigliata. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

RENAULT CAPTUR CHE NON PARTE: I SINTOMI

I principali sintomi che si manifestano con il problema analizzato nel bollettino tecnico sono:

Perdita di potenza: l’auto non riesce a sviluppare la coppia necessaria, rendendo la guida difficoltosa, specialmente durante le accelerazioni.

l’auto non riesce a sviluppare la coppia necessaria, rendendo la guida difficoltosa, specialmente durante le accelerazioni. Difficoltà nell’avviare il motore: il motore può richiedere diversi tentativi prima di avviarsi correttamente o non riuscire ad avviarsi.

Questi sintomi possono indicare un problema nel sistema di controllo della valvola dei gas di scarico.

CODICI ERRORE RENAULT CAPTUR CHE NON PARTE

I due codici errore principali che aiutano a localizzare il problema sulla valvola che gestisce il flusso di gas di scarico della Renault Captur 1.5 DCI:

P0480: indica un circuito aperto nel controllo della ventola (Controllo ventola 1, circuito aperto). P0651: Indica un circuito aperto nella tensione di riferimento del sensore 2 (Tensione di riferimento sensore 2, circuito aperto).

Questi codici sono fondamentali per restringere il campo di diagnosi e intervenire sulle parti specifiche.

Fonte immagini: Infroprodigital – Atelio Data.

LA CAUSA DEL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

Il problema principale è riconducibile alla valvola dello sportellino di scarico. Le cause specifiche includono:

Cortocircuito a massa della valvola.

della valvola. Cablaggio danneggiato, che interrompe il corretto flusso di corrente verso i sensori.

Questa situazione compromette il funzionamento del sistema di gestione dei gas di scarico, causando i sintomi sopra descritti.

Per risolvere il problema, è necessario seguire una serie di verifiche e interventi tecnici come sono riportati nel bollettino tecnico di Infoprodigital. Ecco la procedura consigliata:

Collegare lo strumento diagnostico

Utilizzare uno strumento diagnostico per confermare la presenza dei codici errore P0480 e P0651. Annotare eventuali altri errori associati.

Cancellare i codici errore

Una volta registrati, cancellare i codici errore per assicurarsi che il problema non sia sporadico. Avviare nuovamente il motore per verificare se i codici si ripresentano.

Verificare l’alimentazione dei sensori

Controllare l’alimentazione dei sensori, in particolare quella relativa alla valvola dello sportellino di scarico.

Valore di riferimento: 5V .

. Se il valore misurato è inferiore o assente, procedere alla verifica dei cablaggi.

Controllare il cablaggio

Ispezionare visivamente e con un multimetro i cablaggi associati alla valvola. Cercare segni di:

Cablaggi tagliati o piegati .

. Segni di cortocircuito o corrosione.

Se vengono individuati problemi, procedere alla riparazione o sostituzione dei cavi danneggiati.

Valutare il parametro di attivazione della valvola

Con lo strumento diagnostico, verificare il parametro di attivazione della valvola dello sportellino di scarico. Se i valori non sono conformi a quelli previsti, la valvola potrebbe richiedere una sostituzione.