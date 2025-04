Avaria AEB Mercedes: cosa fare se a volte si accende la spia?

La diffusione sempre più ampia dei sistemi di assistenza alla guida ADAS ha comportato per i meccatronici la necessità di acquisire nuove conoscenze e attrezzature anche dedicate alla diagnosi e calibrazione. Spesso però con la calibrazione o la cancellazione dei codici di guasto non si rivolve il problema. Il difetto di cui parliamo in questo approfondimento è proprio la spia AEB (Autonomous Emergency Braking) della Mercedes Classe A che si accende sporadicamente. Nei prossimi paragrafi vediamo la causa, i sintomi e la soluzione nel bollettino tecnico realizzato da una nota azienda che sviluppa procedure e database per le officine.

SPIA AEB MERCEDES CLASSE A CON ERRORE C10C9

Immaginate di essere alla guida, tutto procede regolarmente, ma all’improvviso si attiva un allarme acustico e la spia del sistema anticollisione si accende sul cruscotto. In casi più gravi, il veicolo può anche frenare bruscamente da solo, senza alcun ostacolo evidente. In officina, la diagnosi elettronica rivela un codice di guasto: C10C9, con un messaggio associato che indica l’attivazione del sistema “BAS PRO” – ovvero una richiesta di frenata proveniente dalla centralina di comando del sistema Collision Prevention Assist Mercedes.

PERCHÉ SI PUO’ ACCENDERE LA SPIA AEB?

Secondo quanto riportato nel bollettino tecnico Infopro Digital, il malfunzionamento in questione potrebbe non derivare da un errore software o a un guasto improvviso del sensore, bensì a una causa di natura meccanico-strutturale. Lo abbiamo raccontato anche nel 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it, che alcune riparazioni non sono compatibili con i radar. Nel caso in oggetto, la causa principale dell’attivazione casuale del sistema AEB risiede nella posizione errata del sensore radar anteriore, dovuta a una deformazione, anche minima, del paraurti anteriore.

Una situazione che può verificarsi con frequenti manovre di parcheggio in città con “tocco” del paraurti con l’auto davanti. Oppure per effetto di una riparazione precedente effettuata senza il corretto ripristino dell’allineamento del radar. Il sensore, anche se integro, può trasmettere dati falsati al sistema, inducendolo a credere che ci sia un pericolo imminente.

Credit: Infopro Digital Automotive

LA SOLUZIONE NEL BOLLETTINO TECNICO

Per affrontare correttamente il problema è necessario procedere per step, come indicato dai professionisti del settore attraverso il bollettino tecnico: