Rapid FR: attenti all’acceleratore personalizzabile dai misteriosi benefici

Dimsport presenta Rapid FR, l’app che migliora la risposta dell’acceleratore ma che pone non pochi dubbi sulla sicurezza

Oggi vi parleremo del Rapid FR, un accessorio auto presentato dalla Dimsport, azienda specializzata nel tuning elettronico per il settore auto. Ne parliamo dopo diverse settimane dalla presentazione perché abbiamo cercato di approfondire, inseguendo letteralmente l’azienda via mail e al telefono, alcuni aspetti di funzionamento e sicurezza dell’acceleratore personalizzabile. Come funziona il modulo aggiuntivo Dimsport? Ci sono problemi con l’omologazione dell’auto dopo il montaggio del modulo aggiuntivo? E’ sicuro? Sono solo alcuni degli aspetti importanti su cui abbiamo cercato di fare chiarezza, ed ecco cosa ci ha risposto l’azienda.

DIMSPORT RAPID FR: COS’E’?

Prima di passare alle domande che abbiamo rivolto all’azienda, ricapitoliamo brevemente cos’è Rapid FR per chi non lo sapesse. Il modulo Rapid FR della Dimsport è un dispositivo elettronico con un’App per personalizzare la guida dell’auto su veicoli che non hanno un selettore delle modalità di guida (Sport, Eco, ecc.). Per fare questo, il modulo Rapid FR andrebbe collegato al pedale dell’acceleratore originale dell’auto. In pratica, si scollega il connettore dall’acceleratore e si inserisce il modulo aggiuntivo tra l’acceleratore e il cablaggio dell’auto. Cosa si ottiene? “E’ possibile rendere più pronta e sportiva la risposta della vettura – spiega l’azienda – ma anche addolcire la curva di erogazione”. Ma non solo, anche limitare le prestazioni dell’auto, agire da blocco motore e antifurto. Tutto questo attraverso diverse modalità selezionabili manualmente dal telecomando o tramite l’App per smartphone.

DIMSPORT RAPID FR: E’ LEGALE?

Le domande dei lettori più curiosi non sono tardate ad arrivare e noi le abbiamo girate direttamente all’azienda, riservandoci poi di poterlo sottoporre a un test. Il montaggio del modulo FR Rapid “può essere effettuato in pochi minuti anche senza l’ausilio di un tecnico specializzato”, spiega l’azienda. E visto che il modulo si può comprare soprattutto online, ci siamo posti alcuni interrogativi sulla sicurezza di un montaggio nel garage di casa. Cosa succede se viene collegato male? In caso di guasto improvviso del modulo aggiuntivo, l’acceleratore continua a funzionare? Visto che sembrerebbe bypassare l’acceleratore, cosa succede ai sistemi di sicurezza che “parlano” con l’acceleratore (ESC, TCS, ecc.)? Ecco di seguito le prime parziali risposte e i successivi sviluppi.

Queste “modifiche” possono essere effettuate da chiunque o bisogna rivolgersi a un operatore aftermarket?

“Il Rapid FR nasce come prodotto end-user ed è pensato per un’installazione semplice ed immediata, supportata anche da un video tutorial. Una volta che il modulo è configurato con una semplice procedura è pronto per funzionare senza ulteriori regolazioni”.

Cosa cambia rispetto a un aggiornamento software effettuato dai Costruttori auto in officina? Dopo l’installazione del vostro dispositivo serve un nulla osta?

“Il funzionamento del Rapid FR, come quello di tutti i moduli aggiuntivi Dimsport, non è influenzato da eventuali aggiornamenti dell’elettronica di serie del veicolo”.

In che modo il sistema comunica con la centralina dell’auto?

“Il Rapid FR non comunica con la centralina motore. L’hardware ha un cavo che agisce da bypass e intercetta il segnale del potenziometro del pedale modificandolo grazie all’elettronica interna. La centralina motore del veicolo rimane 100% originale”.

In caso di malfunzionamento improvviso del dispositivo durante la guida come viene assicurato il controllo dell’acceleratore da parte del conducente?

“Il modulo può essere in ogni momento regolato su OFF per ripristinare la vettura al settaggio originale”.

Quali test avete effettuato per verificare la piena compatibilità ai sistemi di sicurezza delle auto?

“Al momento dell’installazione è prevista una breve fase di acquisizione in cui l’utente, schiacciando a fondo l’acceleratore, fornisce al Rapid FR il range di segnale corretto per non interferire con il funzionamento dei dispositivi di bordo”.

Quali sono i parametri dell’auto (peso, potenza, coppia, ecc.) che permettono di personalizzare il dispositivo per ogni modello-motorizzazione?

“Il Rapid FR non influisce sulle prestazioni sul veicolo ma soltanto sulla sensibilità dell’acceleratore. Lo sviluppo del prodotto tiene conto della tipologia dei connettori presenti sul pedale e sul tipo di segnale elettrico previsto. Le 28 regolazioni presenti sono state studiate per offrire il maggior range possibile di utilizzo indipendentemente dalla tipologia e dal powertrain del veicolo”.

DIMSPORT RAPID FR: IL MISTERO SU TEST E SICUREZZA

Dopo queste prime risposte parziali sono rimasti insoluti svariati dubbi sul funzionamento e la sicurezza che abbiamo cercato di chiarire con l’azienda. Alle domande qui sotto l’azienda non ha mai replicato, anche dopo svariate richieste di chiarimento via mail e telefoniche: sembra essere sparita. Sul motivo lasciamo che siano i lettori a fare le dovute deduzioni. Riteniamo quindi importante pubblicare qui di seguito le domande a cui si è sottratta l’azienda. Domande su cui bisogna fermarsi a riflettere ogni volta che si medita l’acquisto di un accessorio che in qualche modo potrebbe influenzare la vostra sicurezza e di chi siede con voi in auto:

– L’azienda certifica che con l’installazione del dispositivo l’auto mantiene tutte le caratteristiche previste in sede di omologazione e può circolare regolarmente su strade aperte al traffico?

– In caso di avaria improvvisa del dispositivo durante la guida (per ipotesi siamo in autostrada), come avviene il ripristino dell’acceleratore “di serie”? Riteniamo qualsiasi operazione manuale poco sicura.

– Cosa cambia effettivamente nella guida del veicolo prima e dopo il montaggio, visto che centralina e motore non vengono toccati?

– Avete fatto delle prove strumentali di accelerazione, ripresa in movimento, etc. che potete condividere?

– Di quanto aumentano i consumi del veicolo nelle varie modalità più sportive?