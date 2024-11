Quanti ampere servono per caricare una batteria auto?

La batteria dell’auto è un elemento fondamentale per il corretto funzionamento di tutti i sistemi di bordo; lo abbiamo detto in svariate occasioni, poiché fornisce energia per avviare il motore e alimentare tutti i sistemi a bassa tensione, anche sulle auto elettriche, che hanno una batteria enorme ad alta tensione. Tornando all’argomento principale di questo approfondimento, quando la ricarica viene effettuata con caricabatterie manuale o non automatico, è importante sapere quanti ampere servono, per trovare il gusto compromesso tra tempo di ricarica e salute della batteria.

QUANTI AMPERE SERVONO PER CARICARE UNA BATTERIA?

Per caricare una batteria auto in modo corretto, è partire dalla capacità della batteria che viene misurata in ampere-ora (Ah) e comprenderne l’importanza. Le batterie di avviamento per le auto più diffuse solitamente hanno una capacità compresa tra 50 e 100 Ah. Attenzione a non confondervi con la Corrente di Spunto che è molto più alta (nell’ordine delle centinaia) e indicata con la A di Ampere.

La regola generale su quanti Ampere servono per la ricarica di una batteria, è che la corrente di ricarica deve essere al massimo circa 1/10 della capacità della batteria. Quindi:

Capacità batteria 52 Ah ;

batteria ; Corrente massima di carica: 5 A;

Ovviamente maggiore è la corrente di carica e minore sarà il tempo di ricarica (qui spieghiamo quanto tempo serve a caricare una batteria scarica).

VALORI CONSIGLIATI DI AMPERAGGIO PER LA RICARICA DELLA BATTERIA

Sapere quanti Ampere servono alla batteria per la ricarica è utile anche nella scelta del caricabatterie più adatto. All’inizio dell’articolo abbiamo detto che solo i caricabatterie manuali permettono di regolare gli Ampere di carica. E’ utile ricordare che l’operazione non va fatta troppo alla leggera, poiché in alcune condizioni, una batteria auto troppo stressata, usurata o danneggiata, potrebbe anche esplodere se riceve una corrente eccessiva.

Ecco spiegato perché i caricabatterie elettronici automatici si sono diffusi rapidamente, ma anche questi hanno caratteristiche ben distinte, sebbene siano molto più versatili. Il consiglio è quindi verificare se la corrente massima del caricabatterie è adatta alla capacità e alla tipologia di batteria (SLI, EFB o AGM). È un controllo molto semplice tra le caratteristiche dichiarate dal Produttore.

CONSIGLI UTILI PER RICARICARE CORRETTAMENTE LA BATTERIA