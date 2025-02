Bollettini rinnovo patente PagoPA: dove si trovano, come si pagano

Ormai da qualche anno (precisamente dal 2022) tutte le pratiche di Motorizzazione, incluso il rinnovo patente, non si pagano più con i comuni bollettini postali ma con PagoPA, la piattaforma telematica per i versamenti di tributi, imposte o rette verso le Pubbliche Amministrazioni. Sono disponibili due modalità di pagamento con PagoPA: una direttamente online usando per esempio una carta di credito; e un’altra più tradizionale che consente di stampare l’avviso di pagamento e di pagarlo presso uno sportello fisico, anche in contanti. Essendo trascorsi ormai tre anni dall’introduzione del nuovo sistema, crediamo che ormai sia diventato abbastanza familiare. In caso contrario continua a leggere per scoprire dove si trovano e come si pagano i bollettini PagoPA per il rinnovo della patente.

Aggiornamento del 20 febbraio 2025 con spiegazioni più approfondite sul pagamento delle pratiche di Motorizzazione, incluso il rinnovo patente, a seguito della migrazione sulla piattaforma PagoPA.

BOLLETTINI RINNOVO PATENTE PAGOPA: QUALI SONO E DOVE SI TROVANO

Per completare la procedura di rinnovo della patente (in particolare per la B ma la procedura è valida per quasi tutti i tipi di patente) occorre presentare, insieme alla documentazione richiesta, la ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento delle quote dovute (diritti e bolli). Pagamento che dev’essere effettuato esclusivamente con PagoPA usando il relativo codice tariffa:

codice tariffa N004 ‘Rinnovo patente’ da 26,20 euro (Diritti 10,20 euro + Bolli 16,00 euro).

Ma dove si trovano i bollettini PagoPA? Con la nuova procedura, per pagare gli importi previsti per i servizi di Motorizzazione tramite il sistema PagoPA, compreso il rinnovo patente, è necessario accedere all’area riservata del Portale dell’automobilista tramite SPID o CIE. I dettagli nel prossimo paragrafo.

BOLLETTINI RINNOVO PATENTE PAGOPA: COME SI PAGANO

Come detto, per pagare i bollettini PagoPA per il rinnovo della patente, occorre entrare nell’area riservata del Portale dell’automobilista con SPID o CIE (carta di identità elettronica) oppure, se si è minorenni, con le credenziali (username e password) ottenute dopo la registrazione al portale.

Una volta dentro bisogna selezionare le voci di menù Accesso ai servizi e poi Pagamento pratiche online PagoPA, scegliendo la tariffa N004.

Il pagamento dei bollettini PagoPA si può effettuare direttamente sul Portale dell’Automobilista con carta di credito o con altri strumenti accettati.

In alternativa, ma decisamente meno comodo, si può scegliere di stampare l’avviso di pagamento ed eseguire il versamento presso gli uffici postali, gli esercenti convenzionati PagoPA (bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie che espongono il logo), i punti di posta privata e gli sportelli bancari. I bollettini PagoPA si possono pagare anche tramite home-banking, sull’app Io e su altre app di pagamenti.

Attenzione: a prescindere dalla modalità di pagamento scelta, dopo il versamento occorre sempre stampare la ricevuta di pagamento che dev’essere presentata all’ufficio della Motorizzazione civile insieme agli altri documenti previsti dalla pratica di rinnovo patente. Il versamento è valido solo se il codice fiscale del pagatore (informazione che deve essere indicata all’atto del pagamento) corrisponde al codice fiscale dell’intestatario della patente.

Per ulteriori dettagli consultare la guida ai pagamenti delle pratiche di Motorizzazione tramite PagoPA pubblicata dal MIT, disponibile anche in formato grafico qui oppure qui. Chi necessita assistenza per il pagamento può scrivere all’indirizzo di posta elettronica assistenza@mot-centroservizi-pagopa.it.

BOLLETTINI PAGOPA RINNOVO PATENTE: RICHIESTA DI RIMBORSO

Nel caso di versamenti errati effettuati tramite PagoPA è possibile richiedere il rimborso inviando una segnalazione per email all’indirizzo dgmot.segr@mit.gov.it, all’attenzione della “Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione”. Nella segnalazione è necessario precisare i propri dati anagrafici, compreso il codice fiscale, e allegare le ricevute relative all’errato pagamento.