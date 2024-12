Problemi Serbatoio AdBlue PSA: garanzia estesa fino al 2028

Share on:

Stellantis ha introdotto un programma di garanzia estesa per tutti i veicoli Peugeot e Citroën equipaggiati con motori diesel Euro 6 dotati di tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction). Questa iniziativa, denominata Special Coverage, mira a offrire un supporto ampliato ai clienti che hanno riscontrato problematiche legate al serbatoio dell’urea. Ecco i dettagli della garanzia PSA AdBlue, valida fino al 2028.

ADBLUE PSA: MIGLIORAMENTI TECNICI SUI NUOVI MODELLI

Le problematiche legate al serbatoio AdBlue, emerse su alcuni veicoli PSA prodotti negli anni passati, sono state oggetto di un attento monitoraggio da parte del Costruttore, delle associazioni dei consumatori e dell’Autorità Antitrust. L’impegno di Stellantis è stato concreto, implementando progressivi miglioramenti tecnici al sistema AdBlue, che hanno permesso di equipaggiare i modelli più recenti con componenti aggiornati e più affidabili. Successivamente però PSA Italia è intervenuta anche con un programma di assistenza ai clienti e una copertura Special Coverage (4UA+4UB) che si è progressivamente estesa alla maggior parte delle auto diesel con problemi all’AdBlue.

GARANZIA ESTESA SERBATOIO ADBLUE PSA SPECIAL COVERAGE

Il programma di estensione della garanzia PSA sul serbatoio AdBlue copre i costi di riparazione o sostituzione dei serbatoi AdBlue al di fuori dei termini di garanzia legale e convenzionale, secondo i seguenti parametri:

Special Coverage 4UA, veicoli con meno di 5 anni e meno di 150.000 km , copertura totale (100%) dei costi dei ricambi;

veicoli con , (100%) dei costi dei ricambi; Special Coverage 4UB, veicoli tra 5 e 8 anni, copertura parziale dei costi dei ricambi, variabile tra il 30% e il 90%, in base al chilometraggio (fino a un massimo di 210.000 km);

In aggiunta, Stellantis riconosce un contributo fisso di 30 euro per i costi di manodopera associati a ogni intervento.

Già a partire dal 18 aprile 2024, è stata introdotta una copertura specifica per i casi di recidiva, denominata Special Coverage 4UD. Questa misura prevede:

Copertura totale (100%) dei costi per ricambi e manodopera nel caso di un secondo intervento sul serbatoio AdBlue .

dei costi per ricambi e manodopera . Condizione 1 . L’intervento avvenga entro 50.000 km o 24 mesi dalla sostituzione precedente.

. L’intervento avvenga dalla sostituzione precedente. Condizione 2. L’intervento precedente sia stato effettuato presso un riparatore autorizzato e documentato con fattura.

ANTITRUST: IMPEGNO STELLANTIS DA 7 MILIONI DI EURO

Grazie agli impegni presi da Stellantis e resi vincolanti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), i consumatori hanno beneficiato di agevolazioni economiche significative:

Contributi per oltre 6 milioni di euro attraverso il programma Special Coverage (4UA+4UB).

attraverso il programma Special Coverage (4UA+4UB). Rimborsi e voucher per un totale di circa 700.000 euro destinati a clienti che avevano già sostenuto i costi di riparazione prima dell’avvio dell’istruttoria da parte dell’AGCM.

“Si tratta di agevolazioni il cui ammontare è destinato a salire in considerazione della implementazione da parte di Citroën e Peugeot di ulteriori misure di assistenza e a favore di consumatori e imprese. In particolare, è stata prorogata di altri 4 anni (dal 31 agosto 2024 al 31 agosto 2028) la durata della Special Coverage ‘4UA+4UB’ ”, ha spiegato l’Autorità Antitrust in un bollettino.