Perdita olio su Volvo XC90: perché succede e come risolvere

Una perdita olio può avere diverse cause: ecco il bollettino tecnico ufficiale per Volvo XC90 e i consigli generali in caso di perdite di olio motore

Una perdita di olio motore è tra le rogne più scomode che si possano presentare perché nella maggior parte dei casi l’olio percorre molta strada dal punto dove si trova il problema alla macchia sul pavimento. La Volvo XC90 non è esente da uno dei problemi frequenti sulle auto più popolari: la perdita di olio dal coperchio valvole del motore. Il difetto è così eccezionale su quest’auto che la rete autorizzata ha diramato un bollettino tecnico per agevolare le officine. Oltre alle informazioni di riparazione diffuse da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket parleremo anche in modo più ampio di cosa fare e gli errori da evitare di fronte a una perdita di olio.

PERDITA OLIO MOTORE SU VOLVO XC90: IL BOLLETTINO TECNICO

Prima di passare ai consigli più generali su come affrontare il problema di una perdita di olio motore, parliamo del bollettino tecnico Volvo XC90. Se la tua auto è diversa puoi passare direttamente ai paragrafi successivi. Potrebbe risultare scontato per un addetto ai lavori risalire nel modo corretto alla causa di una perdita di olio e adottare la relativa soluzione. Per le Volvo XC90 con motore 2.0 D 16V Turbo con filtro antiparticolato immatricolate dal 2015 in poi si è verificata con frequenza la perdita di olio dal coperchio della distribuzione posteriore a causa della guarnizione usurata/danneggiata. Il bollettino Volvo 33409 consiglia molto semplicemente la sostituzione della suddetta guarnizione con un ricambio nuovo.

I PUNTI CHE PIU’ SPESSO ORIGINANO UNA PERDITA DI OLIO MOTORE

Nei casi più generali una perdita di olio motore può generarsi da molti e diversi punti se l’auto è benzina o diesel. Solitamente le gocce che troviamo sul pavimento del garage hanno origine da:

– guarnizione del coperchio valvole-punterie;

– guarnizione della coppa olio;

– tappo si scarico olio motore serrato male;

– paraoli alberi lato motore o lato cambio;

– qualsiasi tipo di rottura o gioco che può insorgere nei punti interessati dal passaggio del lubrificante (flessibili, scambiatori, ricircoli e recupero vapori, etc.).

COSA FARE QUANDO SI SCOPRE UNA PERDITA DI OLIO MOTORE

La decisione più sensata quando si scopre una perdita di olio è portare l’auto in officina nel più breve tempo possibile. Un autoriparatore esperto saprà sicuramente come risalire alla causa della perdita e magari rassicurarvi anche del fatto che in realtà potrebbe non trattarsi di olio motore ma di un altro liquido. Nel frattempo, se non potete rivolgervi subito all’officina:

– posizionate un cartone o altro materiale assorbente sul pavimento per limitare la dispersione di sostanze inquinanti;

– verificate il livello dell’olio motore se sospettate che la perdita di olio va avanti da diversi giorni. Se necessario rabboccate con olio delle stesse caratteristiche consigliate sul libretto di istruzioni;

– non date per scontato che si tratti di una perdita di olio motore. Potrebbe trattarsi di liquido di raffreddamento, olio idraulico del servosterzo, liquido di trasmissione o liquido freni. Quindi è meglio verificare che tutti i livelli siano sopra al minimo;

– se avete rabboccato da poco, del liquido potrebbe essere fuoriuscito sporcando il motore e solo con le vibrazioni e il calore ha raggiunto dopo alcuni giorni il pavimento. Una visita in officina ritoglierà ogni possibile dubbio.