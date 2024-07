Pedale frizione con corsa breve e motore che non parte: soluzione

Un problema comune che può verificarsi dopo la sostituzione del kit frizione è il pedale della frizione che non raggiunge la fine della sua corsa, accompagnato da un indurimento del pedale stesso. Questo problema, è ancor più frequente su alcuni modelli di auto, come l’Audi A4 (B8) 2.0 TDI, er cui è prevista una modifica progettuale dei componenti di comando della frizione. La causa del problema è stata analizzata da un portale specializzato che fornisce informazioni tecniche, bollettini e corsi di formazione per gli autoriparatori indipendenti IAM (Independent Aftermarket), su segnalazione di un autoriparatore: ecco come risolverlo.

SINTOMI DEL PROBLEMA ALLA FRIZIONE CON CORSA BREVE

Dopo aver installato un nuovo kit frizione LuK RepSet DMF 600014400, un autoriparatore ha riscontrato che il pedale della frizione non raggiunge la fine della sua corsa. In alcuni casi, il motore non si avvia correttamente a causa della mancanza di corsa del pedale. Il problema può essere accompagnato da un’eccessiva durezza del pedale verso la fine della corsa, che si ripresenta, dopo la sostituzione della frizione usurata. “Il precedente kit era stato sostituito a causa di strappi della frizione alla partenza e rumorosità al minimo.”, sostiene l’autoriparatore.

CAUSE DEL PROBLEMA FRIZIONE A META’ CORSA SU AUDI A4

Secondo Repxpert, la principale causa legata al difetto è una modifica progettuale nella forcella di rilascio della frizione. “La nuova forcella ha un disegno diverso rispetto a quella originariamente installata sul veicolo, e richiede supporti specifici che corrispondano alle nuove dimensioni e forma.” Se la nuova forcella di rilascio viene installata senza sostituire i vecchi supporti, si crea un disallineamento che porta ai sintomi descritti.

La forcella di disinnesto, lavorando in una posizione più obliqua e distante rispetto alla zona di lavoro del cilindro frizione, causa un movimento limitato del cilindro secondario. Questo movimento ridotto si traduce in una corsa minore del pedale della frizione, rendendo difficile l’avviamento del motore poiché il sensore di posizione sulla pompa frizione non si attiva. L’indurimento del pedale verso la fine della corsa è dovuto al fatto che il cilindro secondario raggiunge il suo limite meccanico e non può spostarsi ulteriormente.

CONSIGLI PER PREVENIRE LA FRIZIONE CHE NON ARRIVA A FINE CORSA

Per risolvere questo problema, è fondamentale rivedere l’intero sistema di rilascio della frizione con un’attenzione particolare alla forcella e ai suoi supporti che siano compatibili e provenienti dallo stesso kit. Seguire queste raccomandazioni può aiutare a ripristinare la funzionalità completa del pedale della frizione: