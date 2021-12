Osram presenta i cavi avviamento batteria per veicoli fino a 9,5 litri

La gamma di accessori auto Osram si amplia con i nuovi cavi per l’avviamento batteria: caratteristiche, novità e prezzo

Osram amplia sempre di più l’offerta di accessori auto utili con i cavi avviamento per batteria Battery Start Starter Cable. I cavi per l’avviamento di batterie auto scariche in inverno sono tra le dotazioni indispensabili da tenere nel bagagliaio. Osram ha presentato una gamma completa di cavi batteria per avviamento di emergenza su misura per veicoli benzina e diesel di elevata cilindrata. Ecco caratteristiche e prezzi.

CAVI AVVIAMENTO BATTERIA OSRAM DA 1,6 A 9,5 L DI CILINDRATA

La gamma di cavi avviamento batteria Osram Battery Start Starter Cable è progettata sia per uso professionale che privato a seconda della taglia. Il cuore dei cavi, la parte più utile a trasmettere le elevate correnti di avviamento, è realizzato in alluminio rivestito in rame o in rame puro, afferma Osram. Esattamente come per gli avviatori di emergenza per batteria scarica, la scelta dei cavi dipende dai veicoli su cui saranno utilizzati. Le gamma Osram infatti è declinata in base a:

– motore a benzina fino a 1,6 litri di cilindrata o diesel fino a 9,5 litri di cilindrata;

– lunghezza dei cavi da 2,50 m a 5,00 m;

– sezioni di conduttore da 6 mm² a 50 mm²;

– correnti di picco da 150 Ampere fino a 1200 Ampere;

– corrente continua e protezione da surriscaldamento da 75 Ampere fino a 600 Ampere.

Qui puoi approfondire meglio tutte le informazioni sulla gamma completa di cavi per l’avviamento Osram.

PROTEZIONI DA USURA E SICUREZZA DEI CAVI AVVIAMENTO OSRAM BATTERY START

Per prevenire l’usura tutti i cavi di avviamento Osram BatteryStart sono rivestiti in PVC flessibile e resistente al possibile sfregamento sull’asfalto e maneggevoli da utilizzare. La sicurezza di utilizzo – ricorda Osram – è garantita dal completo isolamento e i diversi colori dei cavi e delle pinze riducono il rischio di confondere i poli positivo (rosso) e negativo (nero), prevenendo gli errori di collegamento alla batteria. Se non l’hai mai fatto, guarda il video qui sotto che spiega come fare il ponte con i cavi sulle auto moderne.

PREZZO CAVI AVVIAMENTO OSRAM BATTERY START

La trousse di cavi avviamento batteria Osram prevede anche una borsetta con zip per riporli in modo ordinato nel bagagliaio. Meglio dedicare qualche secondo a conservarli nel modo corretto per non ritrovarli aggrovigliati in mezzo ad altri oggetti nel momento del bisogno. Il prezzo dei cavi per l’avviamento di emergenza Osram parte da 9,95 euro per la versione STARTERcable da 150 Ampere fino a 259,95 euro per la versione PROFESSIONAL STARTERcable da 1200 Ampere.