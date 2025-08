Nissan X-Trail perde potenza: causa del difetto e soluzione

La Nissan X-Trail, apprezzata per le sue doti di versatilità e affidabilità, può manifestare in alcuni esemplari perdita di potenza, minimo irregolare e avaria motore accesa che compromettono il comfort di guida e le prestazioni del motore. In questo articolo analizziamo il difetto, i sintomi più comuni, la diagnosi e la corretta procedura di riparazione, secondo le indicazioni tecniche di un bollettino realizzato per le officine indipendenti.

DIAGNOSI NISSAN X-TRAIL E CODICI DI ERRORE P1121 E P1122

Una delle segnalazioni più frequenti da parte dei conducenti di Nissan X-Trail (T31) con motore 2.5i 16V (cod. QR25DE), prodotte tra il 2007 e 2014, riguarda un funzionamento al minimo instabile subito dopo l’accensione. Il regime motore tende a salire e scendere rapidamente, senza mai stabilizzarsi correttamente. A questo si accompagna una notevole riduzione della potenza del motore, che compromette la normale marcia del veicolo.

Effettuando un controllo tramite la porta diagnostica OBD, vengono spesso rilevati i codici di guasto P1121 e P1122. Secondo il bollettino tecnico Hella, questi codici sono relativi al controllo dell’attuatore del corpo farfallato, componente cruciale per la regolazione della quantità d’aria aspirata dal motore. Quando il corpo farfallato risulta danneggiato o malfunzionante, la centralina non riesce a gestire correttamente il rapporto aria-carburante, causando i sintomi sopra descritti.

P1121 Alta tensione intermittente del circuito di commutazione del sensore di posizione della valvola a farfalla (TPS);

Alta tensione intermittente del circuito di commutazione del sensore di posizione della valvola a farfalla (TPS); U1122 Bassa tensione intermittente del circuito di commutazione del sensore di posizione della valvola a farfalla (TPS);

NISSAN X-TRAIL PERDE POTENZA E HA UN REGIME IRREGOLARE: PERCHÉ?

Il corpo farfallato a controllo elettronico è una delle componenti più sensibili alle impurità dell’aria e ai residui oleosi nel collettore di aspirazione. Col tempo, può accumularsi sporco oppure il motorino interno può perdere precisione nei movimenti. Quando la risposta del corpo farfallato non è più coerente con i parametri richiesti dalla centralina, il sistema entra in modalità di emergenza, con accensione della spia di avaria motore e limita la potenza del motore per prevenire danni maggiori.

LA SOSTITUZIONE DEL CORPO FARFALLATO È INEVITABILE

Per risolvere il difetto, quando un’operazione di pulizia si rivela inefficace, la soluzione raccomandata è la sostituzione completa del corpo farfallato con un ricambio nuovo conforme alle specifiche di fabbrica Nissan. È fondamentale che l’operazione venga eseguita da personale qualificato, seguendo questi passaggi: