Nissan Qashqai 1.5 dCi: che problemi dà la turbina?

La Nissan Qashqai 1.5 dCi, equipaggiata con il motore diesel Renault K9K, è una delle motorizzazioni più diffuse e apprezzate per il suo equilibrio tra prestazioni ed efficienza nei consumi. Tuttavia, non è esente da difetti, e uno dei componenti più discussi e temuti dagli automobilisti è la turbina della Nissan Qashqai 1.5 dCi. Nei prossimi paragrafi analizziamo in modo approfondito i problemi tipici della turbina su questa motorizzazione, le cause, i sintomi, e come prevenirli.

PERCHÉ LA TURBINA DÀ PROBLEMI SUL QASHQAI 1.5 DCI?

La turbina è un componente meccanico normalmente soggetto a stress elevati: lavora ad alte temperature e a regimi che possono superare le 200.000 rotazioni al minuto in base alle caratteristiche tecniche e alle condizioni di funzionamento. In un motore come il 1.5 dCi, noto per la sua compattezza e per l’utilizzo prevalente dell’auto in condizioni urbane, alcuni fattori specifici possono portare a un’usura accelerata o a veri e propri guasti della turbina. Le cause principali dei problemi alla turbina includono:

Lubrificazione insufficiente o olio di scarsa qualità . L’olio lubrificante è fondamentale per il corretto funzionamento del motore, come abbiamo spiegato in questo approfondimento e lubrifica anche la turbina. Se si utilizza un olio non conforme alle specifiche richieste (tipo 5W-30 , specifiche ACEA C4 , e in alcuni casi anche API SN o approvazione Renault RN0720 ), oppure se si effettuano cambi olio troppo distanziati, la lubrificazione del gruppo turbocompressore ne risente.

. L’olio lubrificante è fondamentale per il corretto funzionamento del motore, come abbiamo spiegato in questo approfondimento e lubrifica anche la turbina. Se si utilizza un olio non conforme alle specifiche richieste (tipo , specifiche , e in alcuni casi anche o approvazione ), oppure se si effettuano cambi olio troppo distanziati, la lubrificazione del gruppo turbocompressore ne risente. Incrostazioni e depositi carboniosi . Il motore 1.5 dCi è soggetto a formazione di morchie e carbonio , specialmente se usato prevalentemente in città o per brevi tragitti. Questi residui possono compromettere il sistema di lubrificazione e l’efficienza della turbina, ostacolando la corretta rotazione dell’alberino interno.

. Il motore 1.5 dCi è soggetto a , specialmente se usato prevalentemente in città o per brevi tragitti. Questi residui possono compromettere il sistema di lubrificazione e l’efficienza della turbina, ostacolando la corretta rotazione dell’alberino interno. Problemi alla valvola EGR . L’EGR (Exhaust Gas Recirculation), molto diffusa nei motori diesel, aumenta la quantità di particolato e fuliggine che ritorna in combustione, per abbattere le emissioni di NOx. Anche se non direttamente, un malfunzionamento all’EGR può provocare un irregolare smaltimento dei gas di scarico .

. L’EGR (Exhaust Gas Recirculation), molto diffusa nei motori diesel, aumenta la quantità di che ritorna in combustione, per abbattere le emissioni di NOx. Anche se non direttamente, un malfunzionamento all’EGR può provocare un irregolare . Guarnizioni e manicotti danneggiati. Perdite nei tubi dell’intercooler o nelle guarnizioni di aspirazione e scarico possono causare cali di pressione, che compromettono la corretta sovralimentazione.

SINTOMI TIPICI DI UN PROBLEMA ALLA TURBINA

Riconoscere i sintomi di un problema alla turbina è essenziale per evitare danni gravi (e costosi). Ecco i sintomi più comuni che si manifestano sul Qashqai 1.5 dCi:

Perdita di potenza in accelerazione, soprattutto ai bassi regimi.

in accelerazione, soprattutto ai bassi regimi. Fumo eccessivo dallo scarico (bianco, blu o nero, a seconda del tipo di problema).

(bianco, blu o nero, a seconda del tipo di problema). Rumori anomali in accelerazione , come fischi metallici o sibili che aumentano con il carico del motore.

, come fischi metallici o sibili che aumentano con il carico del motore. Spia motore accesa o messaggi di errore relativi alla pressione del turbo.

o messaggi di errore relativi alla pressione del turbo. Consumi di olio aumentati, segno di una turbina che “mangia” lubrificante.

COME PREVENIRE I GUASTI ALLA TURBINA

Una manutenzione auto corretta costante, secondo le indicazioni del piano consigliato dal Costruttore è la chiave per evitare problemi. Ecco i consigli principali da ricordare: