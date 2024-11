NGK: 7 nuove candele “a doppio metallo” più performanti

Niterra, azienda leader nel settore dell’accensione e dell’elettronica per veicoli, ha recentemente ampliato la sua gamma di candele NGK con l’introduzione di sette nuovi modelli a doppio metallo prezioso. Questi prodotti, destinati al mercato aftermarket EMEA, si distinguono per l’ottima qualità costruttiva e l’affidabilità, che caratterizzano i ricambi dell’azienda. L’obiettivo di Niterra è quello di ampliare la propria copertura del mercato aftermarket nella regione EMEA, offrendo soluzioni ottimali per i veicoli più diffusi in Europa.

CANDELE NGK: PER AUTO MOLTO POPOLARI

Le nuove candele NGK sono compatibili con una vasta gamma di veicoli molto popolari in Europa, tra cui:

Codice SILZKGR8G8S: Mini e BMW ;

Codice SILNAR8D7G: adatta a modelli di punta Ford come la Puma 1.0-litri EcoBoost mHEV e la Fiesta 1.0-litri EcoBoost);

SILNAR8D7G: adatta a modelli di punta come la Puma 1.0-litri EcoBoost mHEV e la Fiesta 1.0-litri EcoBoost); Codice SILFER8D7ES: per vari modelli a marchio Audi, Cupra, Volkswagen ;

; Codice ILKER7B8EGS: per auto dei brand Audi, Cupra, Skoda, Seat e VW;

Codice ILZKAR8N6: per veicoli Mazda

Codice ILKAR7Q7: è per autovetture dei marchi Renault, Dacia e Nissan; nello specifico è compatibile con modelli recenti come Renault Clio 1.0-litri TCe 90, Dacia Sandero e Nissan Micra 1.0-litri IG-T 100;

compatibile con modelli recenti come Renault Clio 1.0-litri TCe 90, Dacia Sandero e Nissan Micra 1.0-litri IG-T 100; Codice MR8BP8HJS: per Ferrari, una novità esclusiva per il mercato indipendente aftermarket;

Queste nuove candele NGK, seguendo la strategia di primo impianto di Niterra, copriranno un parco circolante di 5,4 milioni di veicoli nel 2024, che si prevede salirà a 6,49 milioni nel 2025, con un incremento di oltre il 20%. Tra le nuove candele, due modelli si distinguono per la loro ampia copertura del parco veicoli:

ILKAR7Q7: raggiungerà una copertura di 1,94 milioni di veicoli nel 2024, arrivando a 2,35 milioni nel 2025;

raggiungerà una copertura di 1,94 milioni di veicoli nel 2024, arrivando a 2,35 milioni nel 2025; SILNAR8D7G: coprirà 1,55 milioni di veicoli nel 2024 e si prevede che raggiungerà 1,76 milioni nel 2025.

Questi numeri – sostiene l’azienda – dimostrano l’impegno di Niterra nel fornire soluzioni aftermarket di alta qualità per un numero sempre maggiore di veicoli.

CANDELE NGK: LE CARATTERISTICHE

Le nuove candele NGK a doppio metallo prezioso si caratterizzano per alcuni aspetti, come:

l’eccellente capacità di accensione: garantiscono un avvio rapido e affidabile del motore;

garantiscono un avvio rapido e affidabile del motore; l’elevata resistenza all’usura: assicurano una maggiore durata e riducono la necessità di frequenti sostituzioni.

Queste particolarità sono garantite dall’utilizzo di un elettrodo centrale con un elemento in lega di iridio o platino saldato a laser e da un chip di platino sull’elettrodo di massa. Una soluzione che permette degli standard più alti rispetto al recente passato.

CANDELE NGK: PER LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Frank Massia, Direttore Marketing Aftermarket EMEA di Niterra EMEA GmbH, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel fornire i migliori prodotti aftermarket ai propri clienti, coprendo i veicoli più diffusi su strada. “Siamo entusiasti di annunciare il lancio di queste ultime aggiunte alla nostra vasta gamma aftermarket per questo prodotto fondamentale. Nel fare ciò, sottolineiamo il nostro costante impegno a fornire i migliori prodotti aftermarket ai nostri clienti, a copertura dei veicoli più diffusi su strada”, ha detto Massia.

Le candele a doppio metallo prezioso fanno parte delle linee di prodotti NGK Laser Iridium e Laser Platinum, note per le loro eccellenti proprietà di accensione e la loro lunga durata. Un’offerta che si arricchisce con queste 7 nuove e interessanti proposte.