Mercedes Classe B: come risolvere il rumore allo sterzo

Il rumore allo sterzo della Mercedes Classe B è un problema piuttosto frequente su molti veicoli anche di Brand diversi, soprattutto quando utilizzati prevalentemente in città e per le strade sconnesse. Su alcune auto come la Classe B è stata riscontrata una maggiore frequenza con cui il servosterzo fa rumore e il volante vibra. Nei paragrafi successivi parleremo del difetto e come risolvere, ricordandovi però, come sempre, che se l’auto è coperta dalla garanzia del Costruttore è sempre meglio rivolgersi alla rete ufficiale che dovrebbe conoscere il problema. Per le Mercedes Classe B meno recenti, come quelle coinvolte in questo bollettino tecnico, invece ci si potrà rivolgere all’officina di fiducia e risparmiare, chiedendo più preventivi.

RUMORE STERZO MERCEDES CLASSE B: ATTENTI AL FAI DA TE

Il rumore allo sterzo della Mercedes Classe B è un problema di cui sui forum dedicati al Brand si parla spesso. E’ importante ricordare, prima di passare alle informazioni tecniche del bollettino ufficiale, che c’è una miriade di motivi per cui sconsigliamo vivamente di tentare riparazioni in fai da te. Quelle che potreste trovare più importanti sono:

– Rischio di sicurezza, considerando che agendo sugli organi di sterzo potreste compromettere l’efficacia anche a distanza di tempo (allentamenti/distacco di viti, usura irregolare per montaggio errato, imprecisione di guida, etc.);

– Spendere più di quanto costerebbe la riparazione in officina a cui solitamente bisogna fare ricorso dopo aver sprecato denaro con il fai da te;

COME RISOLVERE IL PROBLEMA STERZO MERCEDES CLASSE B

Questa premessa è importante poiché nella maggior parte dei casi, il rumore non proviene sempre da un unico componente difettoso. Per la stessa Mercedes Classe B che fa rumore quando si sterza, ad esempio, la causa ai problemi più diffusi è nel piantone dello sterzo e nella scatola guida. Ma non può essere una deduzione scontata senza la diagnosi di un autoriparatore esperto. Al problema specifico della Mercedes Classe B con rumori dal volante, è stato dedicato il bollettino tecnico ufficiale della rete n. GI46.35-P-041452. Il problema non dà alcun risconto tramite diagnosi di bordo, e può essere valutato attraverso “il rumore dal servosterzo o il volante vibra”. Se questo difetto si presenta in particolare sulle Mercedes Classe B W245 (2005>2011), l’unica soluzione individuata è la sostituzione della scatola dello sterzo per il sensore coppia servosterzo elettrico difettoso. Queste informazioni sono state diffuse da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket.

COSTO SCATOLA STERZO MERCEDES CLASSE B

In questi casi la sostituzione di una scatola guida nuova potrebbe risultare un’opzione molto costosa. Mentre vi invitiamo a riflettere bene anche sull’utilizzo di ricambi usati di recupero. In questo caso sono soggetti ad usura/difettosità e hanno a che fare con la sicurezza di guida. Piuttosto, chiedete alla vostra officina di poter montare un ricambio di rotazione rigenerato, che spesso è fornito dallo stesso ricambista. Il costo scatola sterzo rigenerata della Mercedes Classe B dovrebbe essere di circa 1000 euro. A cui andranno aggiunti la manodopera e i materiali di consumo. Anche in questo caso vi consigliamo di chiedere più preventivi per confrontare i costi di riparazione tra la rete ufficiale e indipendente, o tra varie officine.