Manutenzione auto online: il tagliando Hyundai si prenota sul web

Il costo del tagliando Hyundai chiaro e senza sorprese: la manutenzione auto online ora si prenota sul web dove e quando vuoi

La manutenzione auto online è una delle ultime novità che Hyundai ha presentato per rendere il tagliando auto più flessibile e trasparente. Ecco tutte le novità sul costo del tagliando Hyundai, la manutenzione delle auto elettriche e i servizi della piattaforma Hyundai Service Online Booking.

MANUTENZIONE AUTO ONLINE: LE NOVITA’ HYUNDAI

Prenotare il tagliando auto online è uno dei servizi che Hyundai ha reso disponibili con la piattaforma Hyundai Service Online Booking. Il costo del tagliando auto senza sorprese è il valore aggiunto a disposizione dei clienti che non dovranno più scoprire quanto costa la manutenzione auto solo al ritiro dell’auto. Il servizio di manutenzione auto online infatti permette di prenotare gli interventi da casa e conoscere subito quanto costa il tagliando Hyundai presso la rete ufficiale. Ma non solo: per i clienti che guidano le auto elettriche Hyundai ci sono sezioni dedicate alla manutenzione dei modelli a basse emissioni. Ecco come prenotare il tagliando auto online.

QUANTO COSTA IL TAGLIANDO HYUNDAI CON LA MANUTENZIONE AUTO ONLINE

Il nuovo Service Online Booking è la pagina dedicata alla manutenzione auto online Hyundai attiva H24. Per prenotare un tagliando auto sul web, è sufficiente collegarsi al portale e inserire la targa, i chilometri percorsi e il tagliando per la propria auto, per conoscere gli interventi necessari e il prezzo del tagliando Hyundai. Se poi si decide anche di prenotare il tagliando auto online, basta scegliere il punto assistenza più comodo, giorno e orario tra quelli disponibili. Oltre al tagliando si possono prenotare anche altri interventi di manutenzione e richiedere un preventivo, ma solo per i modelli Hyundai. Una volta inserita la richiesta, il cliente viene contattato direttamente dal Service Hyundai selezionato per confermare l’appuntamento e ricevere ulteriori indicazioni su servizi e interventi consigliati.

ASSISTENZA AUTO ELETTRICHE DEDICATA CON IL NUMERO VERDE HYUNDAI

La manutenzione auto elettriche e ibride è sempre più al centro dell’aftermarket, così Hyundai ha voluto ampliare i servizi del numero verde dedicato. All’interno del Numero Verde Hyundai, 800 359 127, ci sono due nuove sezioni dedicate ai proprietari di vetture elettriche. L’unità “Assistenza Stradale EV” permette ai proprietari dei modelli Kona Electric e Ioniq Electric di ricevere assistenza dedicata. Contattando Hyundai attraverso la sezione “Servizio Clienti EV” invece anche i nuovi potenziali clienti potranno richiedere qualsiasi chiarimento sulle auto elettriche Hyundai.