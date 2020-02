Manutenzione auto gratis: sulle nuove Hyundai USA non si paga dal 2020

Hyundai estende la garanzia e offre la manutenzione auto gratis: ecco cosa cambia sulle auto nuove dal 2020 con tagliando e pneumatici gratis

La manutenzione auto gratis sui nuovi modelli è di serie dal 2020, così Hyundai punta a portare più clienti nelle concessionarie e aumentare i volumi di vendite. Oltre al tagliando auto gratis sulle auto nuove o in leasing, dal 1 febbraio 2020 i clienti americani avranno un pacchetto di servizi aggiuntivi per 3 anni. Ecco cosa copre la Garanzia Hyundai e come cambia tra USA ed Europa.

MANUTENZIONE AUTO GRATIS CON HYUNDAI

Negli USA Hyundai non ha certo bisogno di convincere i clienti sulla qualità delle sue auto: secondo i sondaggi JD Power è in testa alla classifica degli ultimi anni. “Hyundai è sempre stata un’azienda che ascolta i clienti e si impegna a fornire prodotti e servizi che massimizzino il valore e semplificano la vita“, ha dichiarato Barry Ratzlaff, Chief Customer Officer di Hyundai Motor America. “Hyundai Complimentary Maintenance aiuta i rivenditori a garantire che i nostri proprietari continuino a girare in tutta tranquillità.” Una novità che spacca ulteriormente le politiche di garanzia e attenzione al consumatore con quello che accade negli USA e in Europa.

COSA COPRE LA MANUTENZIONE GRATIS SULLE AUTO HYUNDAI 2020

“Questi programmi, insieme a 5 anni di assistenza stradale e 3 anni di connettività Blue Link, danno ai proprietari la sicurezza che ci prenderemo cura di loro una volta entrati a far parte della famiglia Hyundai” ha spiegato Ratzlaff. La manutenzione gratuita Hyundai disponibile per chi acquista o noleggia un nuovo modello Hyundai 2020 include:

– Cambio olio motore e filtro

– Rotazione degli pneumatici

– Manutenzione auto programmata in fabbrica per 3 anni o 36.000 miglia (a seconda dell’evento che si verifica per primo)

– Filtri Hyundai e olio Quaker State

– Piani di garanzia Hyundai integrati o estesi

GARANZIA HYUNDAI E MANUTENZIONE, DIFFERENZE EUROPA-USA

La manutenzione auto gratis con Hyundai USA include anche 3 anni di servizio gratuito di auto connessa Blue Link e il pacchetto Connected Care che fornisce assistenza di emergenza e avvisi di manutenzione e diagnostica. Guardando le condizioni di garanzia e assistenza Hyundai in Europa, i clienti devono accontentarsi di 5 anni di garanzia a chilometri Illimitati e al massimo un accurato controllo gratuito ogni anno.