Manutenzione auto: dopo l’estate frena l’attività delle officine

Attività delle officine in calo a settembre: ecco i numeri sulla manutenzione auto secondo gli autoriparatori, i prezzi e le previsioni dei prossimi mesi

Dopo la ripresa estiva successiva al lockdown, l’attività di manutenzione auto delle officine tira il freno a mano. E’ quanto emerge dai giudizi degli autoriparatori raccolti dall’Osservatorio Autopromotec sull’assistenza auto a settembre 2020.

ATTIVITA’ OFFICINE IN CALO A SETTEMBRE DOPO IL BOOM ESTIVO

Il Barometro sulla percezione del settore dell’assistenza auto, elaborato dall’Osservatorio Autopromotec (la più grande rassegna internazionale di attrezzature per officina e aftermarket) mostra l’opinione di un campione rappresentativo di officine di autoriparazione. Come riporta il grafico sotto, la differenza tra la percentuale di autoriparatori che hanno indicato alto il livello di attività e la percentuale di autoriparatori che invece lo hanno valutato basso, è stata pari a 0. Si tratta di un valore in diminuzione rispetto ai picchi eccezionali del periodo estivo (giugno +13, luglio +28, agosto +14), spiega il rapporto. In questi mesi la forte ripresa delle attività si è concentrata sulle riparazioni rinviate nei mesi precedenti a causa della quarantena.

MANUTENZIONE AUTO: L’OPINIONE DEGLI AUTORIPARATORI

Secondo l’Osservatorio Autopromotec, la frenata dei giudizi positivi degli autoriparatori registrata a settembre è dovuta al fisiologico consolidamento della domanda di manutenzioni e riparazioni. La domanda si è stabilizzata dopo un periodo straordinario d’intensità lavorativa dopo il lockdown da Coronavirus. Oltre ad analizzare il sentiment degli operatori sulle attività di officina, il Barometro dell’Osservatorio Autopromotec ha preso poi in considerazione anche il livello dei prezzi di officina. Dall’indagine emerge che a settembre gli operatori che hanno giudicato bassi i prezzi, sono stati di più di quelli che li hanno valutati alti, come dimostra il saldo a quota -3. I prezzi di officina – secondo le valutazioni – si confermano sostanzialmente bassi.

PREZZI OFFICINA: LE PREVISIONI PER I PROSSIMI MESI

Per quanto riguarda le previsioni per i prossimi mesi, le attese degli autoriparatori sono orientate alla cautela. L’82% degli interpellati prevede infatti per le attività di officina una domanda stabile, mentre – tra gli altri – gli ottimisti (14%) prevalgono sui pessimisti (4%). Anche per i prezzi non si prevedono particolari scossoni. Il giudizio predominante degli operatori è infatti ampiamente orientato alla stabilità (94%), mentre le indicazioni di aumento dei prezzi superano lievemente quelle di diminuzione (5% contro 1%).