Magneti Marelli P&S: nuova gamma componenti per trasmissioni

Magneti Marelli Parts & Services amplia la sua offerta con una gamma completa di componenti per la trasmissione, progettati per soddisfare le esigenze della maggior parte del parco circolante italiano di auto e veicoli commerciali leggeri. Questa nuova gamma comprende semiassi, giunti omocinetici e cuffie per giunti omocinetici. L’obiettivo di Magneti Marelli Parts & Services è quello di fornire parti di qualità equivalente all’originale, garantendo la massima funzionalità e sicurezza dei veicoli. Tutti i pezzi per la trasmissione Magneti Marelli Parts & Services, insieme agli accessori necessari per l’installazione, sono disponibili nell’inconfondibile scatola gialla e blu, che garantisce la loro protezione e il rispetto dell’ambiente.

MAGNETI MARELLI PARTS & SERVICES: I COMPONENTI PER LA TRASMISSIONE

I componenti per la trasmissione, come quelli che propone Magneti Marelli Parts & Services, sono elementi cruciali per il corretto funzionamento di un veicolo. Trasmettono la potenza dal motore alle ruote, consentendo al veicolo di muoversi. La loro integrità e qualità sono fondamentali per garantire:

sicurezza stradale : un sistema di trasmissione efficiente e affidabile è essenziale per la sicurezza del conducente, dei passeggeri e degli altri utenti della strada;

un sistema di trasmissione efficiente e affidabile è essenziale per la sicurezza del conducente, dei passeggeri e degli altri utenti della strada; prestazioni ottimali: componenti di alta qualità garantiscono un trasferimento efficiente della potenza, migliorando le prestazioni del veicolo;

componenti di alta qualità garantiscono un trasferimento efficiente della potenza, migliorando le prestazioni del veicolo; durata del veicolo: la corretta manutenzione del sistema di trasmissione, con componenti di qualità, contribuisce a prolungare la vita del veicolo.

La decisione di Magneti Marelli Parts & Services di ampliare la sua gamma con componenti per la trasmissione è dettata anche dal crescente invecchiamento del parco circolante italiano. Le auto in Italia hanno raggiunto un’età media di 12,5 anni, e questo fattore, combinato con il deterioramento delle condizioni stradali, sottopone gli organi meccanici a un maggiore stress. Di conseguenza, aumenta la necessità di controlli periodici e di sostituzioni dei componenti, tra cui quelli della trasmissione.

MAGNETI MARELLI P&S: I SEMIASSI

I semiassi sono componenti fondamentali della trasmissione, in quanto collegano il differenziale al mozzo della ruota. La loro funzione principale è quella di trasferire la coppia motrice dal motore alle ruote in modo efficiente e sicuro, minimizzando le perdite di energia.

I semiassi Magneti Marelli Parts & Services sono progettati per garantire:

massima precisione dimensionale: per un trasferimento efficiente della potenza e un’usura ridotta;

per un trasferimento efficiente della potenza e un’usura ridotta; resistenza e durata: per sopportare le sollecitazioni a cui sono sottoposti durante la guida;

per sopportare le sollecitazioni a cui sono sottoposti durante la guida; facilità di installazione: i kit semiassi sono completi di tutti gli accessori necessari per una facile installazione.

Ogni semiasse Magneti Marelli Parts & Services è sottoposto a rigorosi test per verificarne la qualità e l’affidabilità, tra cui:

prove di durata a fatica;

prove di fatica torsionale;

prove di gioco periferico statico;

prove di bilanciamento dinamico.

MAGNETI MARELLI P&S: GIUNTI OMOCINETICI

I giunti omocinetici sono componenti che permettono la trasmissione della potenza anche quando l’angolo tra l’albero di trasmissione e il mozzo della ruota varia, come ad esempio durante la sterzata. Si distinguono in:

giunti omocinetici esterni: applicati principalmente alle ruote anteriori;

applicati principalmente alle ruote anteriori; giunti omocinetici interni: posizionati all’estremità del differenziale.

I giunti omocinetici Magneti Marelli Parts & Services sono realizzati con tecnologie metallurgiche avanzate, come la forgiatura e l’estrusione a freddo, che garantiscono:

massima precisione dimensionale: per un accoppiamento preciso con gli altri componenti, riducendo vibrazioni e usura anomala;

per un accoppiamento preciso con gli altri componenti, riducendo vibrazioni e usura anomala; elevata resistenza e durezza: per sopportare i carichi e le coppie specifiche di ogni veicolo;

per sopportare i carichi e le coppie specifiche di ogni veicolo; stabilità, affidabilità e sicurezza: per una guida sicura e confortevole.

Ogni giunto omocinetico viene sottoposto a un test del momento di scuotimento durante l’assemblaggio, e a un’ispezione finale per garantirne il corretto funzionamento.

MAGNETI MARELLI PARTS & SERVICES: CUFFIE PER GIUNTI OMOCINETICI

Le cuffie per giunti omocinetici sono componenti in gomma che proteggono i giunti omocinetici da agenti esterni dannosi o erosivi, come acqua, polvere e detriti. Le cuffie Magneti Marelli Parts & Services sono realizzate con gomma di alta qualità per garantire:

massima efficacia a temperature estreme: resistenza alle alte e basse temperature, mantenendo un’ottima capacità sigillante;

resistenza alle alte e basse temperature, mantenendo un’ottima capacità sigillante; resistenza all’usura e alle deformazioni: per una maggiore durata;

per una maggiore durata; facilità di sostituzione: le cuffie sono progettate su misura per ogni tipo di giunto e sono fornite complete di fascette e grasso.

L’utilizzo di grasso di lubrificazione di alta qualità e di fascette conformi agli standard di primo equipaggiamento contribuisce a sigillare le cuffie in modo ottimale, prevenendo perdite.