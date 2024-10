Mafra Descale Foam Shampoo: la soluzione al calcare sull’auto

La cura della propria auto è per molti automobilisti un autentico rituale che prescinde dall’estetica, perché considerato un vero e proprio investimento che preserva valore, sicurezza e funzionalità. Tra i nemici più insidiosi di ogni automobilista però c’è il calcare sulla carrozzeria. Il calcare si deposita maggiormente dopo un lavaggio sbagliato (guarda qui come farlo senza commettere errori) con l’utilizzo di acque molto “dure”, cioè più cariche di minerali e in particolare di carbonati di calcio, che se non rimossi possono causare danni e macchie permanenti sulla vernice. In questi casi, i prodotti casalinghi possono fare ancora più danni, ecco perché Mafra, azienda italiana specializzata nel settore dei prodotti per la cura dell’auto e il car detailing, ha presentato una novità destinata a diventare un must-have per professionisti e appassionati di car care: il Descale Foam Shampoo della gamma Maniac Line. Ne parliamo nei prossimi paragrafi, con i consigli per rimuovere il calcare dall’auto senza rischi.

L’INNOVAZIONE MAFRA CONTRO IL CALCARE: DESCALE FOAM SHAMPOO

Il Descale Foam Shampoo della gamma Maniac Line di Mafra è una soluzione contro le contaminazioni minerali, come il calcare, che si depositano sulla carrozzeria a causa degli agenti atmosferici o dopo lavaggi e asciugature errate. Grazie alla sua formulazione a pH acido, il nuovo shampoo anticalcare Mafra è stato sviluppato per rimuove le tracce di calcare e ripristinare la brillantezza della vernice. Inoltre è innocuo su trattamenti nanotecnologici effettuati in precedenza. La formulazione è stata studiata per essere utilizzata con foam gun o nebulizzatori, con diluizioni diverse in base alle zone da decalcificare, per ottenere una schiuma densa e uniforme che facilita la rimozione del calcare, senza compromettere l’integrità e la lucentezza del colore.

COME DILUIRE E APPLICARE LO SHAMPOO ANTICALCARE MAFRA

Mafra spiega che una delle caratteristiche distintive di Descale Foam Shampoo è la sua capacità di preservare i sigillanti e rivestimenti nanotecnologici già presenti sulla carrozzeria. Questo rende il prodotto particolarmente utile non solo per la pulizia, ma anche per preservare a lungo la protezione della vernice. L’utilizzo del prodotto è semplice:

per sporco intenso si consiglia una diluizione di 1:5 e l’utilizzo della Foam Gun ;

si consiglia una l’utilizzo della ; se si utilizza il nebulizzatore manuale Nebula Foam 2.0 , la diluizione consigliata è 1 tappino di prodotto in 1 litro d’acqua ;

, la diluizione consigliata è di prodotto ; mentre per un lavaggio di mantenimento è sufficiente diluire il prodotto 1:10;

Prendere dimestichezza con la Tecnica Pillow Foam fa la differenza, secondo Mafra: consiste nel creare uno strato di schiuma altamente lubrificata sulla superficie del veicolo per ridurre il rischio di graffi o abrasioni in tutte le fasi del lavaggio manuale.

CONSIGLI PRATICI DA MAFRA PER RIMUOVERE IL CALCARE DALL’AUTO

Per ottenere i migliori risultati, Mafra consiglia un prelavaggio accurato con prodotti specifici come il Neutral Foam Shampoo su sporco normale o il Foam Gun PreWash su sporco intenso, per rimuovere lo sporco superficiale e preparare la carrozzeria al trattamento decalcificante successivo. Una volta applicata la schiuma, si procede con il lavaggio manuale utilizzando un guanto in microfibra, preferibilmente il Double Face di Mafra, per assicurare una distribuzione uniforme del prodotto.

Senza risciacquare la schiuma dalla carrozzeria, si passa ad applicare Descale Foam Shampoo nella giusta diluizione (se utilizzi il secchio Wash metti da 3 a 5 tappi di Descale Foam Shampoo in 5 litri d’acqua, aggiungi qualche tappo solo per rendere la schiuma più lubrificata) e procedi al lavaggio con guanto in microfibra Double Face o, in alternativa, un pad in microfibra come Comfort Car Wash Pad. Dopodiché risciacqua l’auto e asciugala con il panno in microfibra Super Dryer.

Oltre alla carrozzeria, il Descale Foam Shampoo si dimostra estremamente versatile anche per la pulizia dei cerchi con un pennello a setole morbide (dopo aver pulito il cerchio con Wheel & Tyre Cleaner) e della parte inferiore dell’auto. Per i cerchi, la diluizione consigliata è 1:10, mentre per le zone inferiori dell’auto è importante applicare il prodotto utilizzando la Tecnica Pillow Foam, assicurandosi di risciacquare abbondantemente dopo l’applicazione.

Infine, per rimuovere macchie di calcare persistenti, Mafra consiglia l’uso di Water Spot Mineral Remover, un trattamento mirato per eliminare depositi di calcare localizzati che non sono stati rimossi completamente durante il lavaggio. Questo prodotto scioglie efficacemente anche le macchie più ostinate senza danneggiare la superficie, pertanto è indicato per carrozzeria, vetri e superfici cromate.