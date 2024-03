Lemförder si specializza anche nei ricambi sospensioni per BEV

Le sospensioni delle auto elettriche sono componenti sottoposti a forte stress, considerando il peso della batteria agli ioni di litio e l’elevata accelerazione di cui sono capaci i motori elettrici. Contribuiscono attivamente alla sicurezza di guida; per questo è fondamentale la manutenzione delle sospensioni anche nelle auto elettriche. In questo contesto ZF Aftermarket ha ampliato il suo portafoglio prodotti con ricambi aftermarket per auto elettriche Lemförder di diversi Brand.

L’IMPORTANZA DEL CONTROLLO ALLE SOSPENSIONI ANCHE NELLE EV

Le sospensioni auto, indipendentemente dalla loro applicazione, elettrica o ICE, sono soggette a usura normale e possono subire danneggiamenti in seguito a incidenti o errori di guida. Lo abbiamo spiegato in modo dettagliato nei video #SicurEDU sugli ammortizzatori che puoi vedere qui. Rispetto alla durata media delle sospensioni, ci sono situazioni come buche stradali, condizioni di guida gravosa e talvolta errori al volante che possono causare danni alle sospensioni e ridurne la durata.

Quindi è errato pensare che le auto elettriche non devono tornare in officina, come abbiamo scoperto intervistando gli italiani nel video qui sotto. Con una diffusione più ampia di auto elettriche nuove, seppure lenta rispetto agli obiettivi dei Costruttori auto, diventa fondamentale per i consumatori e le officine IAM (Independent Aftermarket) poter scegliere ricambi auto equivalenti in alternativa a quelli originali.

I RICAMBI AUTO LEMFÖRDER

ZF Aftermarket, tramite il marchio Lemförder, offre un’ampia gamma di componenti per sospensioni, utilizzati da circa 50 costruttori di veicoli in tutto il mondo, compresi numerosi produttori di auto elettriche. ZF afferma che grazie alla sua esperienza e alla reputazione consolidata nel settore, Lemförder assicura che le officine dispongano di componenti che rispettano rigorosamente le specifiche dell’equipaggiamento originale.

AMPIA COPERTURA DI COMPONENTI AFTERMARKET PER VEICOLI ELETTRICI

Con l’evoluzione del settore automobilistico verso la mobilità elettrica, ZF Aftermarket si impegna a espandere costantemente la sua gamma di ricambi per sospensioni per soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di modelli elettrici. I nuovi inserimenti in gamma includono componenti specifici per veicoli elettrici come Audi Q4, BMW i7, Jaguar I-PACE, Porsche Taycan, Skoda ENYAQ iV e diverse varianti della gamma Volkswagen ID.