Le marce non entrano con la frizione nuova: il caso BMW risolto

La sostituzione della frizione può essere un’operazione più complessa su alcuni veicoli rispetto ad altri e, se non eseguita correttamente, causare problemi di funzionamento già prima della consegna al cliente. Un caso molto comune, quanto apparentemente banale, sono le marce che non entrano dopo l’installazione di un nuovo kit frizione, come accaduto su una BMW 318d (E90). Nei prossimi paragrafi analizziamo il problema con i consigli degli esperti di un’azienda specializzata nel realizzare schede tecniche e bollettini per gli autoriparatori.

MARCE NON ENTRANO CON FRIZIONE NUOVA: DIAGNOSI DEL PROBLEMA

Dopo la sostituzione del kit frizione, un’officina ha riscontrato difficoltà nell’inserimento delle marce, come se non fosse possibile ottenere la corsa completa di disinnesto della frizione (qui puoi vedere come funziona la frizione auto). Inoltre, durante l’accelerazione, si verificava uno slittamento del disco frizione, un problema che può incidere negativamente sulla trasmissione della coppia dal motore alle ruote e sulla durata del componente appena sostituito.

Analizzando il kit installato e successivamente rimosso, gli esperti Repxpert hanno riscontrato un’eccessiva corsa delle dita della molla a diaframma dello spingidisco. Questo comportava che le dita della molla entrassero in contatto con il disco frizione, creando un’interferenza meccanica che impediva il corretto disinnesto della frizione.

Alla base di questo problema vi è un errore comune ma evitabile durante l’installazione del cuscinetto di disinnesto. Il cuscinetto di disinnesto, infatti, può essere montato in due posizioni diverse sulla forcella, ciascuna delle quali comporta un’altezza differente. Questa caratteristica è necessaria per consentire l’adattamento ottimale della forcella e del cuscinetto ai diversi motori montati sulla BMW E90. Tuttavia, l’officina in questione non avrebbe seguito correttamente le istruzioni specifiche per il kit installando il cuscinetto sullo spallamento più alto.

CONSEGUENZE DELL’ERRATA INSTALLAZIONE DEL CUSCINETTO FRIZIONE

La posizione errata del cuscinetto ha provocato un malfunzionamento del sistema di disinnesto della frizione. Nella posizione di riposo, con il pedale della frizione rilasciato, il cuscinetto risultava già parzialmente premuto contro la molla a diaframma. Questo causava lo slittamento del disco frizione durante l’accelerazione, in quanto non si aveva una piena separazione tra il disco frizione e il volano.

Quando il pedale della frizione veniva premuto completamente, la corsa del cuscinetto risultava eccessiva, portando le dita della molla a diaframma a toccare il disco frizione. Questo impediva il completo disinnesto del disco, causando la difficoltà di innesto delle marce. In pratica, la frizione non riusciva a liberarsi completamente, e ciò comprometteva l’innesto fluido delle marce, rendendolo rigido e inaffidabile.

MARCE BMW NON ENTRANO CON FRIZIONE NUOVA: SOLUZIONE

Per risolvere questo problema, è stato necessario reinstallare il cuscinetto di disinnesto nella corretta posizione indicata dalle istruzioni tecniche. Una corretta installazione garantisce che, a pedale rilasciato, il cuscinetto non eserciti alcuna pressione sulla molla a diaframma e che, a pedale premuto, la corsa del cuscinetto sia sufficiente per disinnestare completamente la frizione senza eccessi di movimento che porterebbero al contatto indesiderato con il disco frizione.

Questo caso, seppure riferito alla BMW 318d (E90), conferma l’importanza di seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio spesso inserite anche all’interno dei componenti, in particolare quando si tratta di componenti compatibili con diversi modelli ma con una specifica posizione di installazione.