Le luci si spengono in marcia: cause e diagnosi problema

Cosa fare se le luci si spengono in marcia: cause e diagnosi del problema ai fari che si spengono da soli durante la guida

Le luci che si spengono in marcia sono un problema non molto frequente, ma diffuso su svariate auto di anno e marca diversa. Questo perché le cause e le soluzioni dei fari che si spengono all’improvviso possono essere tante e in alcuni casi risolvibili con un costo irrisorio. Vediamo insieme perché a volte le luci si spengono in marcia all’improvviso.

LE LUCI SI SPENGONO IN MARCIA: MEGLIO EVITARE IL FAI DA TE

Prima di vedere nel dettaglio le cause e le soluzioni più frequenti dei fari che si spengono da soli in marcia, è bene fare qualche precisazione riferendoci ai più diffusi fari con le lampade alogene. Sostituire una lampada bruciata in fai da te, come si vede nel video qui sotto è un’operazione meno complessa che trovare la causa di un’avaria che impatta sulla sicurezza di guida. Quindi, prima di avventurarsi nell’impresa è consigliabile rivolgersi a un’officina. Soprattutto se l’auto è recente, risparmierete tempo e probabilmente anche soldi chiedendo aiuto anziché cercare di riparare le luci che si spengono in marcia. Fatte le dovute raccomandazioni vediamo anche quali potrebbero essere le cause più frequenti dei fari che si spengono da soli. Intanto bisogna cercare di circoscrivere il problema e capire se si spengono solo le luci della strumentazione (quadro difettoso o errore di comunicazione) o si spengono anche i fari (problema elettrico o elettronico).

LE LUCI SI SPENGONO IN MARCIA: LE CAUSE PIÙ FREQUENTI

Se durante la guida le luci si spengono su una buca è probabile che la causa dell’avaria sia da cercare lungo i cablaggi elettrici che dal volante arrivano ai fari. Le cause dei fari che si spengono potrebbero essere:

– una massa allentata in corrispondenza del body computer, del motore o del box fusibili;

– un connettore difettoso che collega il body computer e il devioluci o i fari;

– un connettore dei fari difettoso, danneggiato o ossidato.

LE LUCI SI SPENGONO IN MARCIA: LA SOLUZIONE È DIETRO I FARI

Uno dei problemi più sottovalutati è legato alla sostituzione delle lampadine standard da 55W con lampadine più performanti ma con una potenza in Watt maggiore. Su molte auto sono la principale causa che accelera l’invecchiamento dei connettori dei fari. La plastica deformata potrebbe creare dei contatti intermittenti con le vibrazioni. In tal caso è facile rendersi conto smontandolo, se il connettore “cotto” o deformato è la causa dei fari che si spengono in marcia. Su alcune auto più cagionevoli, la soluzione al calore del motore è la sostituzione dei connettori di plastica con connettori ceramici. È comunque un intervento da valutare con un autoriparatore esperto.

LE LUCI SI SPENGONO IN MARCIA: I CONTROLLI AL DEVIOLUCI

Se le luci si spengono in marcia quando accendete il tergicristalli, gli abbaglianti o una freccia, il problema è quasi sicuramente nel devioluci. Se vi succede durante la guida di sera, è bene accendere le frecce di emergenza e cercare di accostare prima possibile. Avrete la conferma del devioluci difettoso, se armeggiando con le leve ai lati del volante i fari tornano a funzionare. In genere, quando le luci si spengono da sole, sulle auto più recenti è probabile trovare un errore in memoria con la diagnosi che circoscrive il problema. Sulle auto Fiat potrebbe essere, ad esempio, “Circuito aperto”, “corto circuito” (verso positivo o verso negativo), associati agli errori DTC B1795, B1796, B1797.

LE LUCI SI SPENGONO IN MARCIA E IL QUADRO NON FUNZIONA

Nei casi più singolari i fari si spengono da soli in marcia ma per un tempo variabile o con altre anomalie come con la lancetta del carburante che scende a zero. In questo caso è più probabile che la causa delle luci che si spengono sia un’avaria elettronica piuttosto che elettrica. Nella migliore delle ipotesi i problemi di comunicazione CAN, come nel caso del contachilometri che lampeggia, si risolvono con un allineamento proxy o semplicemente spegnendo e riavviando l’auto. In generale comunque se le luci si spengono durante la guida è sempre meglio passare in officina ed evitare di cimentarsi nel fai da te con uno dei principali sistemi di sicurezza.