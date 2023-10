Land Rover Discovery con retrocamera non funzionante: soluzione

Diversi proprietari della Land Rover Discovery hanno segnalato un malfunzionamento intermittente della telecamera posteriore, un elemento di fondamentale importanza, soprattutto durante le manovre di parcheggio. Il problema si manifesta senza alcun apparente motivo, complicando la guida e la sicurezza dei conducenti. Nei prossimi paragrafi parliamo delle cause più frequenti e della soluzione nel bollettino tecnico destinato alla rete ufficiale JLR. Il bollettino è stato diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi dei vostri diritti se la garanzia auto usate è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.

LE CAUSE PIU’ FREQUENTI DI GUASTI ALLA RETROCAMERA LAND ROVER

Il problema della retrocamera Land Rover che non funziona riguarda diversi modelli del gruppo JLR, come abbiamo scoperto navigando sui maggiori forum dedicati al Brand, ad esempio evoqueforum. I problemi alla telecamera posteriore che funziona in modo intermittente sono attribuiti a varie cause, non sempre facili da individuare, che spingono frettolosamente alla sostituzione della telecamera ritenuta difettosa. Prima però andrebbe effettuato un tentativo di ripristino come consiglia il bollettino tecnico ufficiale. Le cause più diffuse del malfunzionamento della retrocamera Land Rover sono:

Problemi di interruzione o ossidazione dei cablaggi che arrivano al portellone.

che arrivano al portellone. Tenuta stagna della retrocamera compromessa per l’utilizzo di acqua ad alta pressione, ad esempio durante il lavaggio auto.

stagna della compromessa per l’utilizzo di acqua ad alta pressione, ad esempio durante il lavaggio auto. Difettosità della retrocamera.

BOLLETTINO TECNICO LAND ROVER PER IL MALFUNZIONAMENTO DELLA RETROCAMERA

Andando invece ad approfondire i contenuti del bollettino tecnico Jaguar Land Rover, le auto che risultano maggiormente affette dal problema sono:

Land Rover Discovery prodotte da ottobre 2016 in poi .

prodotte . Difetto riscontrato, malfunzionamento intermittente dalla telecamera posteriore .

riscontrato, dalla . Diagnosi elettronica, nessun codice errore presente nella memoria guasti.

presente nella memoria guasti. Causa del problema, errore software centralina delle telecamere per la visione posteriore.

SOLUZIONE TELECAMERA POSTERIORE LAND ROVER CHE NON FUNZIONA

Se il problema si verifica nelle condizioni riportate dal bollettino tecnico JLR, vale la pena adottare la soluzione consigliata prima di cercare l problema altrove o procede ad eventuali sostituzioni. La soluzione consigliata è:

“Riprogrammare la centralina della telecamera per la visione posteriore”.

I dettagli dell’intervento provengono dal bollettino tecnico ufficiale Land Rover JTB01163V2, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.