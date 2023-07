Kia Stonic con avaria motore ed errori C2412, C1711: la soluzione

La Kia Stonic 1.2i potrebbe presentare un problema che si manifesta con l’accensione della spia di avaria motore e il malfunzionamento del sistema EPS – servosterzo elettrico. In questo articolo spieghiamo come si risolve nella maggior parte dei casi. Ecco le informazioni ufficiali sul bollettino tecnico ufficiale per Kia Stonic con spia avaria motore ed errori C2412, C1711, diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket.

KIA STONIC CON AVARIA MOTORE ACCESA

La spia di avaria motore è un’indicazione molto generica che solo nell’interpretazione dei codici di guasto DTC siuta a trovare il problema e quindi la soluzione. Nel caso in oggetto il problema è ulteriormente mascherato dal malfunzionamento del servosterzo elettrico, che potrebbe far pensare a un problema di cavo spiralato come su altre auto. Non si possono certo escludere tutte le ipotesi, ma un meccatronico saprà sicuramente circoscrivere il problema con una diagnosi elettronica, associando i sintomi che si manifestano, alle informazioni lette dalle centraline elettroniche. Per la Kia Stonic la rete autorizzata ha individuato una casistica abbastanza importante da diffondere un bollettino tecnico che coinvolge in particolare queste auto:

Kia Stonic 1.2i prodotta dal 2017 in poi;

difetto riscontrato. "spia avaria motore accesa e malfunzionamento del servosterzo elettrico".

KIA STONIC ERRORI C2412, C1711: DIAGNOSI GUASTO

Se assieme alla spia avaria motore accesa, la Kia Stonic presenta un malfunzionamento anche al servosterzo elettrico, c’è un’elevata probabilità che il problema si manifesti anche con i seguenti errori in diagnosi:

codice errore C2412 “Circuito aperto o cortocircuito del motore”;

“Circuito aperto o cortocircuito del motore”; codice errore C1711 “Improper program termination”.

AVARIA MOTORE E CODICI C2412, C1711 SU KIA STONIC: COME RISOLVERE

Anche se l’auto non rientra esattamente nell’intervallo di quelle a cui è stato destinato il bollettino tecnico Kia KCE21-61-E050, ma il difetto si manifesta come riportato in precedenza, la rete ufficiale procederà in questo modo prima di allargare le verifiche ad altri possibili guasti collegati agli errori suddetti: