Skoda Octavia con spia airbag accesa: come risolvere il problema

Si è accesa la spia airbag sulla Skoda Octavia e il clacson non funziona? Ecco la soluzione del bollettino tecnico ufficiale

Il problema della spia airbag accesa su Skoda Octavia è uno dei difetti che si diagnostica senza troppe difficoltà quando si ha a disposizione l’attrezzatura adeguata. Generalmente i maggiori indiziati in questi casi sono l’airbag difettoso o la centralina danneggiata da infiltrazioni o sbalzi di tensione. In questo articolo vi parleremo di un caso non tanto isolato, ma che si risolve con una spesa meno onerosa delle due precedenti ipotesi. Ecco le informazioni ufficiali sul bollettino tecnico ufficiale per Skoda Octavia con spia airbag accesa e clacson che non funziona, diffuso da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket.

SKODA OCTAVIA CON SPIA AIRBAG E CLACSON CHE NON FUNZIONA

Se si esclude il colossale richiamo degli airbag Takata, l’affidabilità degli airbag è migliorata notevolmente dalla loro introduzione; in questo approfondimento abbiamo visitato lo stabilimento dove sono testati e prodotti gli airbag auto. Non si possono escludere però casi in cui la spia dell’airbag si accende per un guasto rilevato a uno dei componenti secondari del sistema, come nel caso della Skoda Octavia. Per quest’auto la rete autorizzata ha individuato una casistica abbastanza importante da diffondere un bollettino tecnico che coinvolge in particolare queste auto:

– Skoda Octavia prodotta dal 2003 al 2014;

– difetto riscontrato. “Spia dell’airbag accesa e malfunzionamento dell’avvisatore acustico”.

SPIA AIRBAG SKODA OCTAVIA: DIAGNOSI GUASTO

Se assieme alla spia airbag accesa della vostra Skoda Octavia, anche il clacson non funziona, c’è un’elevata probabilità che il problema dipenda dal cablaggio che collega la parte centrale del volante e non la carica airbag o l’unità di controllo. Difatti, le indicazioni fornite da Skoda per l’individuazione del guasto riportano che è possibile riscontrare in diagnosi Airbag i seguenti errori:

– codice errore 00588, “Guasto all’airbag del conducente”;

– 024C, “Accensione airbag, lato guida (N95)”.

COME RISOLVERE LA SPIA AIRBAG ACCESA SKODA OCTAVIA

Anche se la tua auto non rientra esattamente nell’intervallo di quelle a cui è stato destinato il bollettino tecnico Skoda 2032497/1, ma il difetto si manifesta come spia airbag accesa + clacson non funzionante, la rete ufficiale procederà in questo modo:

– verifica codici errore tramite diagnosi airbag;

– verificare integrità connettore cavo spiralato volante;

– sostituzione cavo spiralato airbag volante.