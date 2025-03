Jeep Compass non parte quando fa molto freddo: ecco la soluzione

La Jeep Compass è uno dei veicoli che ha manifestato più frequentemente problemi di avviamento in condizioni di freddo intenso. Secondo il bollettino tecnico per autoriparatori di Hella, diversi esemplari prodotti a partire dal 2017 e dotati di qualsiasi codice motore possono presentare difficoltà di avviamento con temperature esterne particolarmente basse, spesso inferiori a -10°C. Nei prossimi paragrafi analizziamo il problema e la soluzione consigliata dagli esperti.

IL PROBLEMA RISCONTRATO CON LA JEEP COMPASS

Quando l’auto rimane parcheggiata per l’intera notte al gelo, il motore potrebbe spegnersi poco dopo l’accensione. Questo fenomeno si verifica in modo più evidente nei casi in cui il veicolo venga utilizzato prevalentemente per brevi tragitti. E’ la causa più comune attribuita anche ai fenomeni di corrosione accelerata del terminale di scarico poiché i gas espulsi non hanno una temperatura o un’energia tale da consentire al vapore acqueo di essere espulso.

CAUSE DEL MALFUNZIONAMENTO E SOLUZIONE

L’origine del problema accertata dai tecnici Hella risiede nell’accumulo di condensa all’interno dell’impianto di scarico. In condizioni di temperature estremamente basse, l’acqua di condensa tende a congelare, ostruendo il flusso dei gas di scarico e provocando l’arresto del motore subito dopo l’accensione.

Per risolvere questo inconveniente, il bollettino tecnico di Hella suggerisce un intervento specifico sull’impianto di scarico. La soluzione prevede la realizzazione di un foro con diametro di 3 mm e una profondità massima di 25 mm all’estremità inferiore del silenziatore posteriore. Per quanto questa modifica possa sembrare artigianale, consente il drenaggio dell’acqua di condensa, prevenendo la formazione di ghiaccio e garantendo il corretto funzionamento del sistema di scarico anche in condizioni di freddo estremo. E’ molto frequente trovare questi fori di drenaggio negli scarichi motociclistici piuttosto che quelli automobilistici.

CONCLUSIONI E CONSIGLI

Gli automobilisti che riscontrano tale problema sulla propria Jeep Compass possono rivolgersi a un’officina specializzata per eseguire l’intervento descritto. Questa soluzione rappresenta un metodo efficace e relativamente semplice per evitare che il motore si spenga subito dopo l’avviamento a temperature rigide.

Resta fondamentale monitorare il corretto funzionamento dell’impianto di scarico, specialmente in caso di utilizzo del veicolo per brevi distanze in condizioni climatiche rigide. Per tutti questi motivi quindi sconsigliamo vivamente di ricorrere al fai da te.