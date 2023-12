Hyundai Uni-Wheel: come funziona la nuova trasmissione per EV

Hyundai ha presentato il sistema di trasmissione Uni-Wheel, come una soluzione rivoluzionaria per veicoli elettrici perché massimizza l’abitabilità e porta a un nuovo livello il concetto “All-in-Wheel”. Si tratta di un sistema di trazione integrale universale, da cui il nome “Uni Wheel” sviluppato da Hyundai Motor Company e Kia Corporation. Ecco tutti i dettagli rilasciati dal Costruttore e un video che mostra il funzionamento.

HYUNDAI UNI WHEEL SFIDA IL DESIGN TRADIZIONALE DEI VEICOLI

Durante l’evento “Uni Wheel Tech Day” a Seoul, in Corea, Hyundai ha presentato il nuovo sistema di trasmissione che promette di ridefinire il concetto di spazio all’interno dei veicoli elettrici. Uni Wheel (Universal Wheel Drive System) si presenta con un sistema di trazione integrale innovativo, radicalmente diverso dalle soluzioni convenzionali.

La chiave di questa rivoluzione (8 brevetti richiesti e registrati in Corea del Sud, negli Stati Uniti e in Europa) risiede nella disposizione degli elementi fondamentali della trasmissione: il sistema sposta il riduttore del veicolo elettrico all’interno del mozzo della ruota, posizionando un motore singolo compatto vicino a ciascuna ruota. Questa soluzione riduce la lunghezza degli alberi di trasmissione, consentendo una configurazione a pavimento piatto e aprendo le porte a una maggiore flessibilità di progettazione.

COME FUNZIONA LA TRASMISSIONE HYUNDAI UNI WHEEL

Uni Wheel adotta una configurazione di ingranaggi planetari innovativa, composta da:

un ingranaggio centrale;

quattro pignoni su ciascun lato;

una corona dentata;

Questo setup, tipico delle trasmissioni planetarie, permette una trasmissione di potenza senza variazioni di efficienza, indipendentemente dal movimento della ruota, garantendo – secodno Hyundai – durata e comfort di guida superiori.

Il sistema offre un movimento multiasse grazie ai pignoni collegati tra loro, consentendo un’ampia gamma di articolazioni delle sospensioni. Questa flessibilità, combinata con sospensioni pneumatiche elettroniche regolabili, permetterà una guida stabile anche su strade accidentate e in un’ottima performance a velocità elevate.

I VANTAGGI DEL SISTEMA HYUNDAI UNI WHEEL

Hyundai ha dichiarato che il sistema di trasmissione Uni Wheel non solo massimizza l’efficienza della trasmissione, ma rivoluziona anche lo spazio interno del veicolo. Riposizionando i componenti del sistema di trasmissione e ridimensionando il motore elettrico, il sistema crea uno spazio aggiuntivo che può essere sfruttato in vari modi. Ad esempio:

spazio extra che può essere destinato a un bagagliaio più grande;

più grande; un “frunk” ( vano anteriore );

); utilizzato per ridefinire la disposizione interna dei sedili.

La flessibilità di Uni Wheel si estende oltre i veicoli passeggeri, trovando applicazioni anche in soluzioni di mobilità personale, come sedie a rotelle, biciclette e robot per le consegne. La tecnologia è adattabile a ruote di diverse dimensioni, da 4 a 19 pollici, permettendo di superare senza difficoltà anche rampe di scale.