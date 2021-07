Hyundai i20 con spia motore lampeggiante: come risolvere

La soluzione alla spia motore che lampeggia sulla Hyundai i20 è più semplice di quanto si pensi: sintomi, modello e bollettino tecnico ufficiale

La spia motore che lampeggia è un problema molto frequente su molte auto, ma non sempre trova una soluzione univoca. La Hyundai i20 con spia motore lampeggiante è proprio uno di quei casi che, a meno di sapere come risolvere il problema, può far spendere inutilmente soldi in tentativi di riparazione inefficaci. In questo articolo riportiamo le informazioni ufficiali da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket con codici di guasto, sintomi e soluzione al problema. Se hai una Hyundai i20 con l’avaria motore che lampeggia, leggi questo articolo e mostra la soluzione al tuo meccanico.

SPIA MOTORE LAMPEGGIANTE HYUNDAI I20 E CODICI DI GUASTO

L’avaria motore è una spia generica di guasto a cui generalmente sono associati dei codici di guasto precisi. Spesso però, come il difetto della Hyundai i20, non trova soluzione con le riparazioni che si potrebbero attribuire agli errori segnalati dalla diagnosi elettronica. Per le Hyundai i20 con motore 1.2i prodotte dal 2014 ad oggi, il problema della spia di avaria motore può essere accompagnato da sintomi delle candele consumate o rotte e mancate accensioni nei cilindri. A una diagnosi elettronica il problema è rivelato con uno (o diversi) codici di errore:

– P0301 “Cilindro 1 rilevata mancata accensione”;

– P0302 “Cilindro 2 rilevata mancata accensione”;

– P0303 “Cilindro 3 rilevata mancata accensione”;

– P0304 “Cilindro 4 rilevata mancata accensione”.

COME RISOLVERE SE SI ACCENDE LA SPIA MOTORE SU HYUNDAI I20

Per logica la soluzione all’avaria motore della Hyundai i20 così diagnosticata porterebbe a concentrarsi sul sistema di accensione. Quindi sostituzione delle candele, controllo e sostituzione dei cavi Alta Tensione, controllo e sostituzione delle bobine d’accensione, sensori di fase, ecc. con il rischio però di non risolvere il problema. Secondo il bollettino tecnico Hyundai HFE16-14-E910, a meno che non sia necessaria anche la sostituzione dei componenti elettrici appena citati perché usurati, la soluzione al problema potrebbe essere molto più immediata e semplice.

SPIA MOTORE HYUNDAI I20 CHE LAMPEGGIA: SOLUZIONE

Qualora sulle auto non sia già stato effettuato, il problema alla spia motore che lampeggia sulla Hyundai i20 1.2i, si può risolvere semplicemente con un aggiornamento del software della centralina motore. Solo in seconda battuta poi procedere a controllare l’efficienza del sistema di accensione e alimentazione. L’avaria motore che lampeggia però ha un significato molto diverso dal contachilometri che lampeggia, in entrambi i casi possono esserci diverse possibili cause da analizzare. Adesso che sai come risolvere la spia motore che lampeggia sulla Hyundai i20 1.2i, avverti il tuo autoriparatore se non riesce a venire a capo del problema e proponi un aggiornamento della centralina motore. E se ha dubbi, mostragli questo articolo.